Титулована Магучих та дует вундеркіндів завоювали для України ще два «золота» Європейських ігор (відео)

У неділю, 25 червня, збірна України поповнила свою колекцію нагород Європейських ігор-2023 у Кракові.

«Золото» нашій команді принесли титулована стрибунка у висоту Ярослава Магучих та дует стрибунів у воду у складі 17-річного Олексія Середи (наймолодший чемпіон Європи у стрибках з вишки, що піднявся на вершину у 13 років!) та 16-річного Кирила Болюха, котрий вже ставав чемпіоном Ігор у Польщі в дуеті з Ксенією Байло.

Чинна чемпіонка Європи Магучих виступала у складі збірної України у другому дивізіоні (наші за підсумками змагань піднялися в еліту) ще 22 червня і стрибнула на 197 см. 25 червня у першому дивізіоні нікому не підкорилася така висота, і наша красуня стала чемпіонкою Ігор у Польщі. «Срібло» з результатом 194 см здобула румунка Даніела Станчу (другий дивізіон), «бронзу» — француженка Навал Невіке, яка взяла жердину на висоті 192 см (перший дивізіон).

Безкомпромісною виявилася боротьба в стрибунів у воду, де наші вундеркінди Середа та Болюх змогли повернутися на вершину лише за підсумками останнього стрибка та випередили на п'єдесталі суперників з Італії та Великобританії.

Ще дві нагороди престижних змагань у Кракові за підсумками дня Україні принесли змішана команда стрільців з лука у складі Анастасії Павлової та Івана Кожокаря («срібло») та метальник списа Артур Фельфнер («бронза»).

За підсумками п'яти днів змагань Україна з 22 медалями (11 золотих, 7 срібних та 4 бронзові), як і напередодні, посідає у загальнокомандному заліку 3-є місце. Вище (за кількістю «золота») лише Іспанія — 36 медалей (17--9--10) та Італія — 53 (15--17--21).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Людмила Лузан стала дворазовою чемпіонкою Європейських ігор-2023.

Фото european-games.org

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