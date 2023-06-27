Останній вівторок червня — день, коли представники багатьох знаків зодіаку відчують приплив сили та енергії вже з самого ранку, передбачають астрологи.

Крім того, 27 червня чудово підходить для творчості та проведення досліджень. Також, цілком ймовірно, надходження цікавої пропозиції, яку варто уважно розглянути — у майбутньому проєкт може давати додатковий дохід, пише Ukr.Media.



Овен

Добре проходять ділові зустрічі та переговори, буде можливість переконати опонентів, знайти нових союзників. Однак майте на увазі, що чарівність, а також уміння говорити вагомо та переконливо, може виявитися недостатньо, і не полінуйтеся підготувати аргументи, які допоможуть відстояти свою точку зору.

Можуть з'являтися нові, незаплановані справи, деяким Овнам доведеться працювати понаднормово. Високі навантаження не позначаться на самопочутті: ви сповнені енергії і почуваєтеся чудово.

Телець

Перш ніж братися за нові справи та проєкти, складіть чіткий план дій і переконайтеся, що союзники готові допомогти у скрутний момент. Не все буде даватися так легко, як хотілося б, але шанси досягти поставленої мети у вас є. Імовірні затримки у справах, особливо пов'язаних з оформленням документів чи контактів з чиновниками, представниками державних організацій.

Друга половина дня — слушний час для творчості, хобі, будь-якої справи, від якої у Тельців підіймається настрій. Підходить вона і для спілкування; бажано вибирати людей, які охоче та щиро хвалять вас, а не критикують.

Близнюки

Справи, якими Близнюкам належить займатися, досить нудні та виснажливі, але їх не можна ні відкласти, ні доручити комусь іншому. Подумайте, чим ви винагородите себе за виконану роботу: це може бути приємна прогулянка, покупка чи якесь нове враження. Іншу нагороду, більш значну та важливу, ви отримаєте дещо пізніше.

День обіцяє романтичні знайомства, зустрічі з людьми, які змусять ваше серце битися частіше. Можливе сильне захоплення, палка закоханість. Що б не відбувалося, намагайтеся зберігати здоровий глузд — саме він допоможе уникнути помилок.

Рак

Можливі приємні сюрпризи, не виключений вдалий збіг обставин, завдяки якому Раки зможуть досягти поставленої мети. Однак можуть виникати і проблеми, особливо в середині дня, коли вам доведеться займатися складними, стомлюючими справами, вирішувати чужі проблеми.

Намагайтеся не проводити занадто багато часу з людьми, схильними до зневіри, песимізму, похмурого погляду на речі. Є небезпека, що їхній настрій передасться вам. День підходить для активного відпочинку, поїздок, сімейних заходів та спілкування з дітьми.

Лев

Насичений день, справ може виявитися значно більше, ніж зазвичай. Виявіть гнучкість, намагайтеся орієнтуватися за ситуацією: наприклад, не завжди потрібно доводити почате до кінця, іноді набагато корисніше переключитися на щось інше. Деяким Левам доведеться порушити обіцянки, дані раніше.

Це не викликає негативної реакції, якщо ви поясните, чому не можете вчинити інакше. Можливі несподівані звістки, які найчастіше стосуються людей, з якими ви давно не бачилися, але чиєю долею, як і раніше, цікавитеся. Увечері можуть нагадати про себе якісь старі проблеми, буде потрібен аналіз подій минулого.

Діва

День сюрпризів. Несподіванок буде так багато, що деяких представників знака необхідність постійно змінювати плани та пристосовуватися до нової ситуації розлютить не на жарт. На щастя, душевна рівновага відновиться швидко, і Діви по-новому розставлять пріоритети та енергійно візьмуться за справи, які потребують уваги. Можливі романтичні знайомства, нові захоплення, не виключене зародження сильного почуття. Для цих пар цей день дуже вдалий: буде можливість поговорити про те, що важливо для обох, покласти край образам і недомовкам.

Терези

День не позбавлений труднощів, але все ж таки вплив позитивних тенденцій позначиться, а до вечора — і переважатиме. З'являється багато нових справ та завдань, потрібно приймати рішення, наслідки яких будуть важливими не тільки для вас. Як би навколишні закликали вас поквапитися, не поспішайте, розмірковуйте і дійте в комфортному ритмі, тільки так ви досягнете потрібного результату.

Терези мають можливість отримати підтримку від близьких за духом людей, у тому числі від тих, відносини з якими останнім часом складалися складно і неоднозначно. Не згадуйте про розбіжності та сварки, просто залиште їх у минулому.

Скорпіон

День буде дуже вдалим для Скорпіонів з фінансової точки зору, можливі грошові надходження, які значно перевершують ваші очікування. Також можливі вигідні угоди та покупки; тут шансів більше в тих, хто керується інтуїцією і намагається не витрачати надто багато часу на роздуми.

В інших сферах життя також переважає вплив позитивних тенденцій, але він не буде таким значним. У роботі, наприклад, можливий легкий успіх у якихось другорядних справах, але для того, щоб досягти прогресу в чомусь дійсно важливому, доведеться попрацювати.

Стрілець

День відкриває цікаві можливості, особливо перед тими Стрільцями, хто не боїться ризикнути, спробувати щось нове, готовий відмовитися від своїх звичок, переглянути колишні погляди. Дуже важливу роль відіграє ваше оточення: намагайтеся більше часу проводити з тими, хто вам симпатичний, саме суспільство таких людей сьогодні є особливо корисним.

Зверніть увагу на своє здоров'я: самопочуття може погіршитися, але вжиті заходи вчасно допоможуть повернути хорошу форму. Бажано уникати перевантажень (це стосується і фізичної, і інтелектуальної праці) та стресових ситуацій у другій половині дня.

Козоріг

Можна братися за нові справи, але лише за умови, що у вас є союзники, на які можна покластися. Впоратися наодинці навряд чи вдасться; навіть якщо ви кинете всі сили на розв'язання задачі, результат буде дуже скромним. Непоганий день для спілкування з впливовими людьми: вони не залишаться байдужими до вашої чарівності, напевно, запропонують допомогу.

Можливі невеликі фінансові надходження. Не поспішайте витрачати отримані гроші, незабаром вони стануть у пригоді для чогось важливого. Вечір — час сюрпризів та несподіваних подарунків, яким Козороги будуть дуже раді.

Водолій

Не поспішайте. Перш ніж робити будь-що, подумайте, яку мету ставите перед собою і які ваші шанси її досягти. На жаль, багато представників знака сьогодні схильні переоцінювати свої можливості та витрачати час та сили на безнадійні проєкти.

День підходить Водоліям для зустрічей із друзями, спілкування у неформальній обстановці. Навіть ділові переговори краще проводити там, де можна відмовитись від офіційного тону. Романтичні побачення не розчарують, якщо ви не чекатимете надто багато від свого обранця чи обраниці, а самі проявите ініціативу.

Риби

Плідний день. Він добре підходить Рибам для простої та зрозумілої роботи, яка не потребує довгих роздумів, пошуку нестандартних рішень, експериментального чи творчого підходу. Ви легко дотримуєтеся інструкцій, бездоганно виконуєте доручення керівництва, але можете розгубитися там, де потрібні лідерські якості, уміння зацікавити людей, заразити їх своїм ентузіазмом.

Варто бути обережнішими з грошима. Проти невеликих покупок зірки нічого не мають, а ось там, де справа стосується серйозних витрат, варто все проаналізувати та перевірити. Не зайвою буде і порада людей, яким ви довіряєте.

Також не варто забувати, що згідно з канонами Східної астрології 27 червня — це день Вогняного Дракона.

Вогняний Дракон — яскрава та харизматична істота, яка виявляє непомірну щедрість. Хоча його настанови для інших можуть здатися нав'язливими, сам Дракон є прикладом високої моральності.

Також не варто забувати, що згідно з наказом Міносвіти, навчальний рік в Україні закінчується у п'ятницю, 30 червня. При цьому кожна школа сама вирішує, коли проводити випускні вечора. Щодо Школи Дракончиків, то там випускний вечір відбувся вчора ввечері.

Звичайно, святкування проводилося без спиртних напоїв, лише з «символічним» келехом шампанського. Але оскільки Мама-Дракониха забороняла Вогняному Дракоші мати справу зі спиртним, то навіть від ковтка «шампусику» йому стало весело, і він почав розповідати про те, як любить школу, чим розчулив вчителів.

Тому свій день сьогодні Вогняний Дракон зустрічає трохи хмільним і веселим.

«Близькі люди приємно здивують вас. Не порушуйте стосунки з рідними через образливі слова, сказані сперечаючись. Ваша кохана половинка потребує вашої підтримки більше, ніж будь-коли, тому відкладіть свої справи і проведіть з нею якнайбільше часу разом», — радять знавці Східної астрології.

Про те, кому зірки подарують шанс розбагатіти у липні, читайте у фінансовому гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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