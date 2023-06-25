Остання неділя червня — день, коли у багатьох знаків Зодіаку енергії буде більш, ніж достатньо, вважають астрологи.

В той же час єдиною перешкодою на шляху до поставленої мети може стати поспіх. Тому сьогодні не бажано поспішати, адже той, хто тихіше їде, той буде далі, радять на сайті Ukr.Media.

Овен

Вдалий день для рішучих дій, активної участі в громадському житті. Багато Овнів будуть більше зайняті чужими справами, ніж своїми власними, і отримають чимало задоволення, допомагаючи оточуючим. Можна робити покупки: вони будуть вдалими, навіть якщо не були заплановані.

Можливі незначні грошові надходження, приємні подарунки, ймовірні романтичні сюрпризи. Вечір — чудовий час для побачень. Ви будете особливо чарівні та привабливі, справите незабутнє враження.

Телець

День не найпростіший. Не поспішайте приймати рішення і судити про людей, які вас оточують, прислухайтеся до власної інтуїції та здорового глузду, а не до того, що говорять довкола. Можливі проблеми у стосунках із жінками; спілкування з подругами принесе менше задоволення, ніж зазвичай.

Деяким Тельцям буде важко зосередитись на простих та корисних справах: хочеться мріяти, витати у хмарах, розмірковувати про віддалене майбутнє. Але якщо ви все ж таки налаштуєтеся на практичний лад, то зможете помітити те, на що раніше не звертали уваги, отримати якісь корисні підказки.

Близнюки

День великих і маленьких радощів, буде можливість зробити багато приємного для себе та близьких людей. Ви здатні організувати чудовий відпочинок для всієї родини, захопити друзів новою справою, зібрати та очолити команду однодумців. Корисні активний відпочинок та заняття спортом: завдяки їм і настрій та самопочуття будуть відмінними.

Для того, щоб приймати якісь важливі рішення, це не найсприятливіший день, оскільки поки що Близнюки не мають усієї необхідної інформації. Інтуїція дає деякі підказки, але не завжди ви трактуєте їх правильно; порада хорошого друга не завадить.

Рак

Дуже сприятливий день для Раків. У першій половині можна будувати плани, причому незвичайні і творчі, у другій — приступати до їх реалізації. Важливо не сумніватися в успіху: у вас все вийде, навіть якщо спочатку здаватиметься, що проблеми занадто серйозні, а перешкоди непереборні.

Чимало часу доведеться провести у розмовах, у тому числі — з людьми, які не надто вам приємні. З таких розмов вдасться отримати чимало користі, якщо ви не піддастеся емоціям і збережете здоровий глузд. День добре підходить для експериментів з іміджем, їхній результат вас порадує.

Лев

Не поспішайте. Перша половина дня — не найсприятливіший і досить складний час, але вплив позитивних тенденцій посилюється, і досягти поставленої мети стає все простіше. З'являється можливість знайти нових союзників, причому сильних та впливових, які розділяють ваші захоплення та інтереси. Ймовірний початок романтичних відносин.

У Левів можливі проблеми у справах, які потребують акуратності, зосередженості, уваги до деталей. Труднощі можуть виникати при оформленні документів, що не завжди вдається вчасно отримати потрібну інформацію. Але це не створює серйозних проблем.

Діва

Непростий день. Він може бути пов'язаний із руйнуванням ілюзій, розчаруванням у людях, які раніше викликали у вас безумовну повагу. У деяких Дів виникають проблеми з самооцінкою, з'являються сумніви в тому, чи здатні вони досягти поставленої мети, чи не надто багато на себе взяли.

Підтримка близьких людей була би доречною, але отримати її нелегко — вас не завжди розуміють правильно, найчастіше критикують. А от спілкування з новими знайомими може тішити, особливо якщо в ньому знайдеться місце кокетству та легкому флірту.

Терези

Багато виходить добре, і відбувається це в основному тому, що ви інтуїтивно розумієте, чим і коли слід займатися, кому і що говорити, і завжди опиняєтеся в потрібний час у потрібному місці. Дуже гострим буде ділове чуття, можна укладати угоди та робити покупки, обговорювати фінансові питання.

День підходить Терезам для поїздок. Навіть якщо вирушаючи в дорогу без певної мети, ви повертаєтеся не з порожніми руками. Імовірні цікаві знайомства. Вони, напевно, отримають романтичне продовження — вам варто цього лише захотіти.

Скорпіон

Дуже вдалий день. Ви енергійні і сповнені сил, здатні багато чого досягти. З'являються нові захоплення та інтереси, Скорпіони із задоволенням та ентузіазмом беруться за складні справи. Варто, однак, пам'ятати, що день більше підходить для короткострокових проєктів; краще не планувати нічого масштабного.

Можливе отримання важливої інформації, звісток від людей, які вам дорогі. Уся друга половина дня — час корисного та продуктивного спілкування, обговорення актуальних питань. Можна домовлятися про спільні плани, співпрацю.

Стрілець

День не позбавлений труднощів, але Стрільці, напевно, з ними впораються. Вся справа в позитивному настрої та правильному підході. Ви не витрачаєте час на роздуми та порожні розмови, до всього підходите з суто практичного боку, тим самим помітно спрощуючи життя і собі, і оточуючим.

Сприятливий день для прийому гостей, спілкування у неформальній обстановці з людьми, з якими пов'язують вас ділові інтереси. Можна робити невеликі покупки, особливо добре купувати речі красиві та незвичайні, що відповідають вашому смаку — вони довго радуватимуть.

Козоріг

Зранку можливі труднощі. Навряд чи вони будуть значними, але можуть зіпсувати настрій. Не варто приймати те, що відбувається, близько до серця: вплив негативних тенденцій триватиме лише кілька годин, в іншому день складеться вдало. З'являться ідеї, за реалізацію яких ви візьметеся із задоволенням. Імовірні цікаві, надихаючі зустрічі.

День підходить Козорогам для покупок, причому найкраще купувати речі, про користь яких ви неодноразово розмірковували: вони вам дійсно знадобляться. У другій половині дня буде можливість обговорити та залагодити якісь важливі питання, пов'язані з грошима або майном.

Водолій

Сприятливий день, особливо для Водоліїв, хто займається навчанням, дослідницькою або викладацькою діяльністю. Інтелектуальний потенціал дуже високий, з вирішенням багатьох складних завдань ви справляєтеся краще, ніж представники інших знаків. Не виключено корисних знайомств, зустрічей з людьми, співпраця з якими відкриє перед вами нові горизонти.

Друга половина дня — слушний час для нехитрих розваг, імпровізованих вечірок. Небажано відвідувати офіційні урочисті заходи: по-перше, вони виявляться вкрай виснажливими, по-друге, є небезпека потрапити в незручне становище.

Риби

Цей день краще підходить для відпочинку, аніж для якихось важливих справ, відповідальних кроків та вчинків, які можуть мати довгострокові наслідки. Звичні заняття можуть вимагати більше зусиль, ніж зазвичай, а втомлюєтеся ви швидше, тому ймовірність перевтоми дуже висока.

Багато Риб сьогодні будуть нетерплячими та дратівливими, стануть чіплятися до дрібниць і провокувати конфлікти. Слідкуйте за собою; якщо поводитися більш стримано, сварок та взаємних образ вдасться уникнути.

Також всім знакам Зодіаку варто пам'ятати, що 25 червня за Східним гороскопом — день «Язикатого» (або Дерев'яного) Тигра.

Така істота — створіння з надзвичайно волелюбною натурою і величезним язиком (як у красеня на фото). «Язикатий» (Дерев'яний) тигр завжди прагне мати власну незалежність, однак його можна побачити працюючим разом з людьми, яких він цінує.

Якщо Тигр опиняється у ситуації, де він може самостійно діяти без прямого керівництва, він проявляє себе найкраще. Його здатність до лідерства та виживання дозволяють йому ефективно впоратися з такими обставинами. Завдяки великому язику такі

Тигри часто стають співаками, ведучими телешоу або шеф-кухарями.

«Якщо ваша половинка народилася у рік Тигра, не вимагайте від неї більше, ніж ви самі вкладаєте у відносини, інакше вас можуть сприйняти як особу, яка хоче багато, а віддає мало», — радять знавці Східної астрології.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, які в липні матимуть шанси збільшити доходи.

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