Вимагав від волонтера 2,4 млн грн: голові Тернопільської облради повідомили про підозру

Голові Тернопільської обласної ради та двом чиновникам ОВА, яких затримали на одержанні хабаря, повідомили про підозру.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За даними слідства, затримані вимагали близько 2,4 млн грн у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської обласної ради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.

За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед підприємством волонтера за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.

«Сума неправомірної вигоди становила 5−10% „відкату“ за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, затримання посадовців було після передачі траншу у розмірі понад 600 тис. грн.

Повідомляється, що розслідування цих фактів НАБУ та САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Попередньо цей випадок розслідують за частиною 4 статті 368 ККУ. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою.

Санкція статті, яку інкримінують першим особам області, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати посади.

Йдеться про голову Тернопільської облради Михайла Головка. Михайло Головко — екснардеп від політичної партії ВО «Свобода» VII та VIII скликань. Він очолив Тернопільську обласну раду у листопаді 2020 року.

Як повідомляли «ФАКТИ», у травні голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали на хабарі майже в три мільйони доларів.

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