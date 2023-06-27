Якщо матиме сто тисяч бійців: Роман Світан оцінив можливість захоплення пригожиним Києва з білорусі

Колишній голова Генштабу Великобританії Річард Даннатт попередив українців про небезпеку, яка уявляє собою перебування у білорусі ватажка чвк «вагнер» євгенія пригожина та його найманців. На думку Даннатта, відстань у 150 кілометрів може виявитися дуже привабливою для ворога з точки зору нападу на столицю України.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що такого не буде, у пригожина немає ресурсів на подібні атаки. Про це він заявив в етері «24 Каналу».

Експерт нагадав, що з «вагнерівцями» за рік війни росії з Україною було пройдено 30 км від Попасної до Бахмуту. При цьому у нього під командуванням було майже 100 тисяч вояків. Але він все-таки втік з Донбасу. Тому просто дивно навіть припустити, що «вагнерівці» з Пригожиним збираються йти на Київ, межі якого зараз укріплені.

«30 км на рік вони йшли від Попасної до Бахмуту. До Києва 150 км йти. Якщо у нього будуть всі ті ж 100 тисяч людей й та сама швидкість, то в Київ „вагнерівці“ будуть йти п'ять років. Але всі забувають, які у нас зараз кордони. Тому мови бути не може про напад на Київ „вагнерівців“ з боку білорусі», — заявив Роман Світан.

Світан також наголосив, що з українського кордону зробили справжні фортифікаційні споруди з системою оборони. Генерал Наєв контролює всі процеси там. Саме Наєв відповідав за систему оборони на Донбасі, яка досі утримується ЗСУ.

Нагадаємо, куратор пвк «вагнер» пригожин, який після того, як передумав «брать москву», кудись зник, а вчора вперше після заколоту вийшов на зв'язок. Вже сьогодні вранці його літак нібито приземлився у білорусі на військовому аеродромі Мачулищи.

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