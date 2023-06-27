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Україна

Тривають важкі бої: в Генштабі розповіли, де ЗСУ ведуть успішні наступальні операції

10:55 27 червня 2023
військовий

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Про це в етері телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

«На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданилівка-Роботине мали успіх. Сили оборони продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — сказав він.

За його словами, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці. Водночас Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Також Ковальов повідомив, що українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне.

«Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку», — додав він.

Як відомо, активні контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. На півдні за цей час вдалось звільнити вже 130 кв. км території. Наприкінці минулого тижня українські військові розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

Президент Володимир Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових. Він заявив, що сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день.

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