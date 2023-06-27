Майже 600 окупантів, 10 дронів і дві крилатих ракети: в Генштабі назвали втрати росіян за добу

Розпочалася чотириста вісімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень, розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.



Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни, зокрема, трьома зенітними керованими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «Shahed». Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено.

Також ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вогнем у відповідь авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих цілі ворога.

В цілому втрати російського ворога за минулу добу склали:

- особового складу — 226 170 (+590) осіб ліквідовано,

- танків- 4036 (+5) од,

- бойових броньованих машин- 7834 (+14) од,

- артилерійських систем — 4083 (+28) од,

- РСЗВ — 626 (+2) од,

- засоби ППО — 386 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3492 (+10),

- крилаті ракети — 1261 (+2),



- автомобільної техніки та автоцистерн- 6772(+21) од,

- спеціальної техніки — 563 (+6).

Нагадаємо, вчора в Міноборони офіційно підтвердили, що ЗСУ звільнили село Рівнопіль у Донецькій області. Сили оборони України продовжують вести наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км.

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