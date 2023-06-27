Допомога на 500 млн долларів: що дасть США Україні у новому пакеті

Сполучені Штати планують оголосити у вівторок про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 мільйонів доларів, що підтверджує рішучість США допомагати Україні у боротьбі з росією, Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами двох американських чиновників, пакет включатиме наземну техніку, оскільки Україна переходить у контрнаступ. Очікується, що до нього увійдуть 30 бойових машин «Бредлі» і 25 бронетранспортерів «Страйкер», сказав один з чиновників.

За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, в рамках пакета допомоги Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, включно з Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger. За їхніми словами, пакет ще допрацьовується і може змінитися.

Пакет буде фінансуватися з використанням повноважень президента, які дозволяють йому передавати товари й послуги з американських запасів без схвалення Конгресом під час надзвичайних ситуацій. Допомога буде надходити з надлишкових запасів США.

Цей пакет стане 41-м, схваленим Сполученими Штатами для України після російського вторгнення в лютому 2022 року. Загальна сума становить понад 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки оголошували про черговий пакет військової допомоги Україні, вартість якого перевищує 2 млрд доларів.

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