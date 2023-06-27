Байден заявив, що США та їхні союзники не мають нічого спільного з повстанням групи Вагнера в рф

Президент Джо Байден намагався дистанціювати Сполучені Штати від заколоту в росії, що стався на вихідних, наполягаючи у своїх перших публічних заявах після цього епізоду, що Захід не має жодного відношення до заколоту. Виступаючи в Білому домі, він припустив, що ще занадто рано говорити про те, як ситуація розвиватиметься далі. І він сказав, що, можливо, знову поговорить з президентом України Володимиром Зеленським, щоб скоординувати їхню реакцію після телефонної розмови 25 червня, цитує його CNN. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розвідка США знала, що пригожин планував кинути виклик російським військовим.

«Ще занадто рано робити остаточні висновки про те, до чого це призведе, — сказав президент США. — Остаточний результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я буду продовжувати стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були єдині в розумінні ситуації та реакції на неї».

Протягом вихідних Байден зберігав мовчання щодо подій, які розгортаються в росії. 24 червня він провів телефонні консультації з європейськими союзниками перед поїздкою до Кемп-Девіду разом зі своїм радником з національної безпеки Джейком Салліваном. У своєму виступі 26 червня Байден виклав міркування щодо свого підходу, який деякі республіканці розкритикували за надмірну обережність: «Ми повинні були переконатися, що не дамо путіну жодного приводу звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого відношення. Це була частина боротьби всередині російської системи», — сказав Байден.

Раніше речник Ради національної безпеки заявив, що США не причетні до повстання в росії після того, як міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що російські спецслужби розслідують, чи були західні спецслужби причетні до повстання.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на думку Ентоні Блінкена, заворушення в росії можуть тривати протягом наступних тижнів.

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