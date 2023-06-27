Гарна новина для України: в Повітряних силах прокоментували знищення «вагнерівцями» літака Іл-22

Під час бунту засновника пвк «вагнер» євгенія пригожина, в росії було знищено цінний й рідкісний літак Іл-22, яких у рф не більше десяти.

Про це в інтерв’ю НВ заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації група „вагнера“ на чолі з ватажком євгенієм пригожиним „піти на Москву“ у рф було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації», — зазначив Ігнат.

Ігнат нагадав, що Іл-22 вже вражався нашими українськими зенітними ракетами, але ми лише «пошкодили» його.

«Він повернувся тоді на базу, трішки „пошматований“, його відновлювали. Іл-22 працює разом з літаком А-50», — розповів він, додавши, що такий А-50 намагались підірвати партизани в білорусі за допомогою дрона.

«Вони (А-50, — ред.) на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні», — зазначив Ігнат.

Крім того, за його даними, було знищено два бойових гелікоптери (один типу Мі та один Ка-52), один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії рф, і таких гелікоптерів в росії є «не так багато».

Речник повітряних сил назвав знищення Іл-22 «гарною новиною» для України.

«Кожна знищена одиниця техніки, і вертольоти, і літаки це гарні новини для України. Це створює окупантам проблеми. Плюс не забувайте ще льотчики. Вони найцінніший здобуток, пілота просто так не підготуєш», — констатував він.

Нагадаємо, бунт засновника пвк «вагнер» євгенія пригожина став піком його конфлікту з міністром оборони рф сергієм шойгу після того, як нібито російські військові завдали удару по тиловому табору найманців. Не дійшовши Москви 200 км, пригожин після переговорів з главою білоруського режиму олександром лукашенком заявив про припинення свого «походу на Москву».

Його літак сьогодні вранці нібито приземлився у білорусі на військовому аеродромі Мачулищи. Дехто вважає, що з білорусі «вагнерівці» можуть атакувати Київ, але військовий експерт Роман Світан впевнений, що для нападу на українську столицю у пригожина не буде ресурсів. Крім того кордон з білоруссю та Київ надійно захищені.

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