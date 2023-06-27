У Латвії призупинено прийом візових заявок для всіх категорій громадян росії

Як повідомляється на офіційному сайті латвійського МЗС, у «зв'язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичної ситуації в росії», з 26 червня 2023 року дипломатичні та консульські установи цієї країни за кордоном припиняють прийом всіх типів візових клопотань від громадян російської федерації.

«Візові клопотання, прийняті в представництвах, розгляд яких розпочався до 25 червня, будуть розглянуті до кінця. У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до відповідного представництва Латвії за кордоном», — йдеться у повідомленні МЗС.

Додамо, що у вересні 2022 року припинили приймати у росіян документи на оформлення туристичних віз такі країни, як Литва, Естонія, Чехія, Польща, Бельгія, Словаччина, Данія та Нідерланди.

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