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Сумка Louis Vuitton за мільйон доларів: американський співак на презентації нової колекції Dior викликав фурор

20:47 28 червня 2023
Фаррелл Вільямс з дружиною Гелен Ласічан

Західні зірки вміють вразити шанувальників відвертим вбранням або дорогими аксесуарами. Відомий американський співак Фаррелл Вільямс з усією серйозністю взявся за нову роботу, яку він отримав у лютому. Тоді Louis Vuitton оголосив, що Вільямса призначено новим креативним директором чоловічої лінії цього знаменитого бренду. І ось 50-річний Фаррелл з'явився наприкінці червня на Тижні моди в Парижі, де показують колекції весна/літо 2024 року.

Судячи з усього, він прекрасно вписався в тренд розкоші, який проповідує Louis Vuitton. Вільямс не пропускає жодного показу, скрізь займає центральні місця в першому ряду разом зі своєю дружиною Гелен Ласічан. І якщо вона дозволяє собі вдягати одяг інших брендів, то Фаррелл залишається вірним Louis Vuitton.

Показ цього бренду відбувся 20 червня, але, завдяки активності його нового креативного директора, створюється враження, що дефіле все ще триває.
І ось на презентації нової колекції Dior Вільямс просто зірвав банк! Всі погляди були спрямовані на нього, а не на подіум. А все тому, що Фаррелл тримав на колінах сліпучо-жовту сумку Speedy з колекції Louis Vuitton. Цей чудовий аксесуар пропонується за ціною… 1 мільйон доларів!

Чому так дорого, запитаєте ви? Раді пояснити. По-перше, все, що називається Louis Vuitton, коштує чималих грошей. По-друге, ця сумка особлива. Вона пошита з крокодилячої шкіри і забезпечена масивним золотим ланцюжком і діамантовим замком. Все зроблено вручну в одному з екзотичних шкіряних ательє LV.

Нагадаємо, вперше список Forbes очолив француз Бернар Арно, керівник групи LVMH, що володіє брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon та іншими.

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