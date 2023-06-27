Сумніви розвіяно, росія чекає на нового президента: у Зеленського прокоментували «епохальне» звернення путіна

В Офісі президента відреагували на звернення очільника кремля володимира путіна після того, як його «кухар» пригожин заявив, що не буде «брать Москву» та «не хоче, щоб пролилась російська кров».

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що звернення кремлівського диктатора показало — росія дійсно «чекає на нового президента».

Про це він написав у Twitter.

Дійсно «епохальне» звернення, що «визначає майбутнє Росії». Добровільно поставив остаточну крапку у власній суб’єктності. Сумніви остаточно розвіяно. #Росія чекає на… нового президента… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 26, 2023

«Дійсно „епохальне“ звернення, що „визначає майбутнє Росії“. Добровільно поставив остаточну крапку у власній суб'єктності. Сумніви остаточно розвіяно. Росія чекає на… нового президента…» — коротко прокоментував він звернення Путіна.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 червня путін вирішив виступити з терміновим зверненням до громадян країни у зв'язку із заколотом євгенія пригожина. Зокрема, під час виступу путін вихвалявся, що завдяки йому «не пролилася кров». Цікаво, що прізвище ватажка пвк «вагнер» він не називав.

Також господар Кремля заявив, що «в будь-якому разі заколот був би придушений». Звичайно, у всіх бідах росіян він звинуватив «неонацистів» та Захід: «Братовбивства хотіли вороги Росії: і неонацисти, і їх західні покровителі, і різного роду націонал-зрадники».

Російська влада заявила, що вже закрила кримінальну справу проти пригожина та його найманців. З'явилася також інформація, що «вагнера» передають свою військову техніку зс рф та переходять на контракт у російське військо. Сам пригожин вже у білорусі. Сьогодні вранці його літак сів на військовому аеродромі у Мачулищах.

Те що кухар путіна опинився у лукашенка, дехто вважає початком підготовки атаки на Київ. Але військовий експерт Роман Світан заявив, що кордон України з білоруссю та українська столиця надійно захищені. А в пригожина не вистачить ресурсів здійснити таку операцію.

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