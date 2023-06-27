Хотіла бути гарною: 22-річна дівчина померла після операції по збільшенню грудей, родичі звинувачують хірурга

Українські хірурги відомі своєю майстерністю — вони дивом рятують бійців з найскладніщими пораненнями. Проте у Кривому Розі сталося навпаки — там у міській клінічній лікарні № 2 після буденної операції зі збільшення грудей померла 22-річна Аліна Мухіна. Операцію проводив хірург Яков Яковіді. Родичі померлої звинувачують його в смерті дівчини, сам лікар свою провину заперечує. Він вважає, що не допустив ніяких порушень.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження, передає ТСН.

Аліна Мухіна

Сестра загиблої, Дар’я, розповіла, що Аліна обрала пластичного хірурга за порадою подруги, яка робила в нього таку ж операцію.

«Вона настроїлася, давно хотіла цю операцію… Хотіла бути гарною», — каже жінка.

Прооперували Аліну 13 червня. Мамопластика коштувала три тисячі євро. За словами сестри померлої, хірург працює в двох клініках: міській «тисячці», як називають її місцеві, та приватній.

За порадою лікаря пацієнтка вибрала клініку нібито з кращою апаратурою.

Дар’я Мухіна стверджує, що за операцію лікарю сплатили гроші готівкою у валюті. Хірург же, за словами сестри померлої, сказав, що займається «благодійністю», тож у 3000 євро оцінив лише вартість імплантів.

Сестра розповідає, що Аліну виписали додому вже на наступний день після операції. Їй було важко, але подруги заспокоювали — після третього дня стан покращується. Лікар також телефоном запевнив, що хвилюватися зараз не варто, стверджує жінка.

«В суботу я особисто з нею бачилася. Вона пила купу таблеток, які він їй виписав. І дівчина молода, активна, ледве ходить, ледве рухається, в неї болять груди. Вона йому казала, що в неї болить ліва грудь. Вона її взагалі не відчувала. І збоку, вона мені показувала, вона в неї боліла. Потім вона дала мені доторкнутися. По перше, вона була дуже гаряча, і я відчувала ніби щось всередині є. Якщо іншої я торкалася, нічого не було, то тут почалося якесь новоутворення», — каже Дар’я Мухіна.

Тоді, за словами сестри померлої, Аліна знову зв’язалася з хірургом та в суботу, 17 червня, поїхала до лікарні. Мама була присутня та наполягала зробити донці УЗД, стверджує Дар’я Мухіна, але лікар сказав приїхати в понеділок.

«У лікарні вона ледве доходить до входу сама. Він (Яков Яковіді — Ред.) вже пішов за каталкою, завозив її до палати», — стверджує сестра.

За її словами, лікар повідомив маму, що зробить Аліні дренаж — невеликий розріз, щоб виводити рідину. Але дівчині провели ще одну операцію під загальним наркозом.

Наступного дня лікар викликав завідувачку відділенням, а вона — реаніматолога, розповідає Дар’я Мухіна. Дівчину одразу перевели до реанімації.

«Там їй робили всі аналізи, у неї був дуже низький тиск. Почали відмовляти органи. Печінка не працювала, нирки, легені, тахікардія почалася. І вони вирішують її ввести в медикаментозний сон для того, щоб зупинити цей процес погіршення», — каже сестра.

Аліні провели вже третю операцію — дістали імпланти, але було запізно, стверджує Дар’я Мухіна. Аліна померла ввечері 22 червня.

Родичі звинувачують хірурга

Сестра Аліни стверджує, що перед операцією дівчина здавала всі аналізи та була здорова, протипоказань до втручання не було. Та й у попередньому висновку судово-медичного експерта йдеться, що смерть настала через отруєння організму медичними препаратами. Остаточні ж результати аналізів будуть готові за кілька тижнів.

«Я вважаю, що в неї було зараження крові, це дало ускладнення на органи, сепсис. Зупинити процес вже не могли. У неї під час розтину не було печінки. У 22-річної дівчинки, яка здавала всі аналізи, взагалі не було печінки. Як так може бути?» — каже Дар’я Мухіна.

Батько загиблої написав заяву до поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Хірург Яков Яковіді, якій проводив Аліні Мухіній операцію, вважає, що його провини в смерті дівчини немає. Про це він сказав у коментарі журналістам.

Лікар пояснив, що не може розповідати деталей через лікарську таємницю, крім того, триває слідство. Він зазначив, що не бачив результатів судово-медичної експертизи, вона ще триває.

«Я вважаю, що при наданні медичної допомоги я не допустив ніяких порушень. Є питання лікарняної таємниці, є питання слідства. Зараз не коректно коментувати дану ситуацію до закінчення досудового слідства. Я не маю результатів судово-медичної експертизи. Причину смерті я вам сказати не можу. Досудове слідство зараз йде, судово-медична експертиза теж не закінчена. Вона попередня є, наскільки я знаю, я її не бачив. Моя думка, що там немає моєї провини, але можливо… як слідство, для того йде», — прокоментував Яков Яковіді.

За словами Яковіді, перед операцією Аліна Мухіна підписувала згоду на операцію та лікування — стандартну форму Міністерства охорони здоров’я. Утім, сестра померлої стверджує, що в родичів на руках немає цих документів.

На питання стосовно оплати операції готівкою в валюті хірург відповів, що «була проплата за імпланти і все, чеки всі є».

Досудове слідство у справі триває.

Нагадаємо, навесні 2023 року було винесено неочікуваний вирок у справі жорстокого поводження з маленькими пацієнтами з боку дитячого стоматолога з Рівного.

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