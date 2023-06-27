36.73 / 37.37 40.30 / 41.08
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Що, синку, час додому?»: Ярмоленко через шість років повернувся до київського «Динамо» (відео)

17:02 27 червня 2023
Андрій Ярмоленко

Київське «Динамо», один з футболістів якого вперше за 15 років зустрівся з рідним братом, оголосило на своєму офіційному сайті про повернення до команди на правах вільного агента легенди клубу 33-річного Андрія Ярмоленка, який підписав із «біло-синіми» контракт на два роки.

Нагадаємо, що один з лідерів збірної України виступав за «Динамо» у 2006—2017 роках, тричі здобувши з киянами чемпіонський титул, двічі Кубок України та тричі Суперкубок країни. У 341 поєдинку у всіх турнірах футболіст забив за столичний клуб 137 голів.

У серпні 2017 року Ярмоленко перейшов до дортмундської «Боруccії», а через рік став гравцем англійського «Вест Хема», в якому провів чотири сезони. Останній рік другий бомбардир в історії збірної України відіграв під керівництвом Сергія Реброва у клубі «Аль-Айн» з ОАЕ, ставши віцечемпіоном країни.

Відео всіх голів Андрія Ярмоленка за збірну України

Додамо, що підписавши Ярмоленка, «Динамо» розлучилося з форвардом Артемом Бесєдіним, якому надано статус вільного агента.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-красень Ярмоленко допоміг «Аль-Айну» розгромити суперника в чемпіонаті ОАЕ.

Фото uaf.ua

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

томати

Підживить огірки, томати і цибулю: одне добриво, яке спасе городину від більшості недугів

Розчин перманганату калію

Дайте огіркам це диво-підживлення: почнуть рости як скажені, і обов’язково засиплять урожаєм (відео)

Варвара Кошова

Найкраща «мушля» на узбережжі: Варя Кошова довела, що добре оволоділа українською

Олена Грищук, Наталія Дорошко, Діана Каналош

Три випускниці загинули, четверо травмовані в моторошному ДТП: за кермом «мерседеса» був сержант поліції

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту