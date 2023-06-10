Футболіст «Динамо» та збірної України вперше за 15 років зустрівся з рідним братом: фото та відео емоцій

Футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Сирота, який зіграв на початку цього тижня весілля, розповів, що з нагоди урочистостей до нього з США прилетів рідний брат, якого він не бачив цілих півтора десятка років.

«Це мій рідний брат Кевін, я не бачив його 15 років, тому що він живе у США, і після смерті тата йому було морально дуже важко приїхати, — написав Олександр Сирота в Instagram. — Тиждень тому, не зважаючи на війну, не зважаючи на важкий шлях до України, він приїхав на моє весілля, не боячись того, що в країні війна, хоч усі його відмовляли їхати, переживаючи за його безпеку.

Я хочу подякувати ЗСУ за таку можливість побачити свого рідного брата, обійняти його знову".

До речі, динамівець розмістив у сторіс старі фото з братом. До нової зустрічі Олександра та Кевіна (вони брати — по батькові) залишалося цілих 15 років…

Нагадаємо, що Олександр Сирота, якому 11 червня виповниться 23 роки, чемпіон України, володар Суперкубка країни, а також дворазовий переможець національного Кубка у складі «Динамо». У футболці збірної України захисник, який готується у складі «молодіжки» до старту фінального турніру Євро-2023, провів два матчі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України розповів про жахіття перебування брата-прикордонника в російському «концтаборі».

Фото ФК «Динамо», Instagram

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