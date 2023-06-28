На Левів посипляться гроші, на Раків чекають хороші новини, а Терезам потрібно менше нервувати: гороскоп на 28 червня 2023 року

Середу, 28 червня, коли очікується магнітна буря середньої інтенсивності, астрологи назвали не найсприятливішим днем через впливи місячної енергії. Люди стають недовірливими та вразливими перед різними подіями. Зірки радять сьогодні стежити за словами, адже необережне слово може повернутися як бумеранг. Деструктивну енергетику варто тримати під контролем. Сьогодні не варто діяти спонтанно та необдумано.

Овен

Плідний день, що дозволяє багато чого досягти. Особливо добре він складається для Овнів, чия звичайна діяльність потребує спілкування з різними людьми. Такі представники знака не просто легко знаходять спільну мову з оточуючими, а й уміло користуються своєю чарівністю, інформує Ukr.Media. Часто саме вміння справити сприятливе враження відчиняє перед ними нові двері. Вдалий день для того, щоб почати вчитися чомусь новому або взятися за складне завдання. З'являються нові ідеї, можливі успіхи у творчості.

Телець

Перша половина дня проходить в Тельців спокійно та не надто плідно, вона більше підходить для роздумів та планування, ніж для якихось рішучих дій та конкретних кроків. Цей час можна використати і для відпочинку. А ось з наближенням вечора ви відчуєте приплив енергії і будете готові взятися за те, до чого довго не могли підступитися. Ви добре ладнаєте з людьми, часто розумієте їх із півслова, можете впливати на їхні думки та вчинки. Однак втручатися в чужі справи варто лише тоді, коли вас про це просять, інакше користі не буде.

Близнюки

День для Близнюків дуже неспокійний і так само плідний. Справ так багато, що буде важко вирішити, за яку з них взятися. Тут стане в нагоді вміння швидко перемикатися з одного завдання на інше і вчасно робити невеликі перерви для відпочинку. Порозумітися з жінками виявляється важче, ніж з чоловіками — недавні союзниці можуть стати суперницями чи підвести вас. А ось чоловіки зазвичай виправдовують очікування. Будьте обережнішими з грошима: сьогодні ви схильні ставитися до них легковажно, витрачати на дрібниці.

Рак

Сприятливий день для спілкування. Можливі цікаві знайомства, зустрічі з людьми, які не залишать вас байдужими. Вам неважко буде привернути увагу людини, яка сподобалася, викликати у неї симпатію і завоювати прихильність. Для цього досить поводитися природно і невимушено. Гарний день для початку ділових і романтичних відносин, але важливо їх не змішувати. Буде можливість отримати корисні знання чи навички, які незабаром стануть у нагоді. В обох випадках вам доведеться докласти до цього зусилля, але результат не розчарує. Вечір порадує гарними новинами.

Лев

Багатообіцяючий день, особливо для тих Левів, хто має намір побувати на важливих зустрічах чи обговорити якісь серйозні питання. Сьогодні з вами важко сперечатися — навіть люди, які раніше вкрай неохоче йшли на будь-які поступки, погодяться на ваші умови. Цим можна скористатися для вирішення ділових і особистих проблем. Ймовірні значні фінансові надходження, буде можливість зробити успішні покупки, навіть великі. Варто зайнятися оновленням житла або створити собі більш зручні умови на роботі — такі справи будуть успішними.

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Діва

Спокійний і приємний день у Дів. Можна закінчити якісь старі справи, без метушні та хвилювання взятися за нові, навести лад у різних сферах життя. Ви добре ладнаєте з людьми, у тому числі з тими, чий поганий характер і нетовариськість широко відомі. Буде нагода допомогти близьким або зробити для них щось корисне. Ділові питання ви вирішуєте успішно. Є шанс домовитися про довгострокову співпрацю або отримати цікаві пропозиції щодо роботи. Не поспішайте зв'язувати себе зобов'язаннями: не виключено, що можна досягти вигідніших умов.

Терези

День минає дуже плідно. Однак ви нервуєте набагато більше, ніж зазвичай, і це може стати на перешкоді досягненню мети або збереженню хороших взаємин з людьми, які важливі для вас. Намагайтеся контролювати свій емоційний стан. Відновити душевну рівновагу Терезам часто допомагають зміна діяльності або перемикання з одного завдання на інше. Йде на користь також час, проведений на самоті. Вдалий день для оздоровчих та профілактичних процедур, а також для початку регулярних занять спортом.

Скорпіон

День може здатися Скорпіонам несприятливим та складним. Вранці можливі проблеми вдома та на роботі, деяким представникам знаку доведеться швидко змінювати плани, відкладати справи, якими вони були б раді зайнятися. Зберігайте спокій: мине трохи часу, і ситуація зміниться, ви знову зможете контролювати розвиток подій. Сприятливий день для фізичної праці, занять спортом, прогулянок, активного відпочинку. Можливі несподівані подорожі — ви блискавично зберетеся в дорогу і не пошкодуєте про це.

Стрілець

Події розвиваються швидко, і Стрільцям це подобається. Не потрібно багато часу, щоб розібратися в заплутаній ситуації, прийняти єдино правильне рішення, досягти поставленої мети, а потім допомогти людям, які не можуть самі впоратися з труднощами. Ви добре ладнаєте з тими, кого давно знаєте, і подобаєтеся тим, кого бачите вперше. На цей день краще не планувати стомливих та складних справ, а також зустрічей з людьми, які легко вибивають вас із колії образливою критикою та двозначними зауваженнями.

Козоріг

Непростий день. На шляху можуть виникнути перепони, але немає сумнівів у тому, що ви подолаєте їх, якщо зосередитеся та згадаєте якісь уроки минулого. Ви успішніше справляєтеся з вже знайомими завданнями, ніж з абсолютно новими, але їх зможете вирішити, якщо знайдете хороших помічників. День добре підходить Козорогам для спілкування, можна обговорювати важливі питання, проводити переговори, укладати угоди про довгострокову співпрацю. Вечір — чудовий час для прийому гостей, варто запросити колег чи ділових партнерів.

Водолій

Приємний день, що приносить нові ідеї, цікаві плани та привабливі пропозиції. Ви можете дозволити собі експериментувати, порушувати традиції та навіть загальноприйняті правила — все у вас вийде. Гострим буде ділове чуття, тому ви зможете укласти вигідні угоди, добре заробити. День підходить Водоліям для поїздок, особливо ділових. Втім, і подорожі, у які ви поїдете тільки заради розваги, не розчарують. Не виключені романтичні знайомства, але навряд чи вони матимуть якесь продовження.

Риби

Постарайтеся з самого ранку налаштуватися на переможний лад: при правильному підході ви зможете досягти багато чого. Не бійтеся труднощів та перешкод — вони можуть з'явитися на вашому шляху, але будуть легко подолані. Ймовірне отримання корисної інформації, відомостей, які дозволять вивести на чисту воду недоброзичливців, які приховують справжні почуття під маскою приязності. Якщо у Риб останнім часом відносини з близькими людьми складалися нерівно і напружено, зараз можна відновити гармонію. Не слід забувати про розбіжності — постарайтеся знайти компроміс, це напевно вдасться.

Раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, на яких у липні очікує фінансовий успіх.

Фото Pixabay

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