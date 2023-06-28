Кіллер намагався застрелити відвідувача спортклубу в Івано-Франківську: момент потрапив на відео

Під час війни правоохоронці розслідують не лише злочини, пов`язані з бойовими діями, але й інші вбивства. Так, було завершено слідство та винесений вирок вбивцям столичного пластичного хірурга. А у Прикарпатті поліцейські розшукують кілера, який стріляв у відвідувача спортивного клубу в Івано-Франківську.

Так, 26 червня о 17:20 на лінію «102» надійшло повідомлення про постріли по вулиці Симоненка. «Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні», — повідомляв з місця події начальник обласної поліції Сергій Безпалько.

Фото поліції

Правоохоронці провели ряд слідчих дій: опитали свідків, очевидців, мешканців навколишніх будинків, вилучили відео з камер спостереження, вилучили речові докази. Встановлено, що невідома особа з невстановленої зброї здійснила постріл у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Чоловік отримав вогнепальне поранення та доставлений до лікарні.

Фото поліції

Фото поліції

Подію кваліфікували за п. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє «24 канал», ймовірно, постраждав місцевий кримінальний авторитет Іван К., відомий за прізвиськом «Храмий». Також зазначається, що він є обвинувачуваним у справі щодо збуту наркотиків, яку розслідують з 2017 року. Чергове судове засідання призначено на 6 липня.

Журналісти також повідомляють, що у лютому 2022 року у мережу «злили» відео, на якому Іван К. та інші члени угрупування здійснювали підготовку до збуту, ймовірно, наркотичних речовин.

Нагадаємо, що восени минулого року було повідомлено про підозру чеченцю, який розстріляв у Києві одеського ресторатора та його малолітніх дітей.

Фото поліції





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