Оголошено підозру чеченцю, що розстріляв у Києві одеського ресторатора та його малолітніх дітей

Українські правоохоронці все частіше повідомляють про підозри російським воєнним злочинцям. Але працюють вони і над розкриттям інших злочинів, де громадяни рф також фігурують. Так, столичні прокуратура та поліція розкрили замовне вбивство пʼятирічної давності, коли злочинець у центрі Києва розстріляв бізнесмена і двох його малолітніх дітей. Підозра повідомлена 40-річному чеченцю, за яким тягнеться шлейф і інших злочинів в Україні.

Олександра Ряжева вбили увечері 8 березня 2017 року. 52-річний одесит, що вже кілька років із сімʼєю жив у Києві, повертався з ресторану додому: квартиру вони зняли у фешенебельному житловому комплексі в кварталі між вулицями Тверською, Антоновича та Малевича. 5-річний Дмитро і 8-річна Анастасія умостились на передньому сидінні батькового «мерседеса». Дружина їхала своїм авто.

Олександра Ряжева вбили увечері 8 березня 2017 року. Фото з соцмереж

Близько сьомої вечора Ряжев зупинився перед шлагбаумом на вʼїзді на паркування будинку — і в цей момент злочинець зробив серію пострілів і зник. За кілька хвилин підʼїхала дружина і викликала допомогу. Дітей з пораненнями в руку (дівчинку) та ногу (хлопчика) госпіталізували в «Охматдет». Олександр же помер від отриманих поранень до приїзду медиків. На місці злочину знайшли 8 девʼятиміліметрових гільз від Glock-17.

На місці злочину знайшли 8 девʼятиміліметрових гільз від Glock-17

Похорони Ряжева на Таїровському кладовищі в Одесі організовувала «найкрутіша» у місті похоронна компанія «Анубіс». Прощалися з ним бізнесмени та місцеві політики.

«Піднявся» Ряжев наприкінці 90-х. В Одесі та Москві його знали як Бєню — азартного гравця. Незважаючи на це, багато хто довіряв його діловому чуттю і вкладав гроші в його бізнес. Серед них — вихідці з «солнцевських», відомої на росії злочинної спільноти. Він заснував кілька ресторанів у Одесі (один — навіть на пляжі, де перекрив доступ до моря, через що охоронці мали постійні розборки з місцевими активістами). У 2007 невдало балотувався до Верховної Ради.

У Києві, де володів кількома ресторанами, окрім цього бізнесу займався нерухомістю. Так, він отримав права на Дарницький універмаг, отримав під ці приміщення багато грошей інвесторів (тоді був великий скандал із рейдерськими захопленнями приміщень), після чого продав його інвесторам із росії. Тримав ресторан одеської кухні «Бабель» у москві.

Довгий час розслідування не давало результатів. Та правоохоронці вважали, що кілер не був професіоналом із «старими поняттями» — зазвичай кілери намагаються убивати своїх жертв не на очах дітей. Тим більше — не чіпають самих дітей. Так і виявилось — вбивця «спеціалізувався» на інших насильницьких злочинах. Про його непрофесійність говорило й те, що з восьми куль, випущених з менш ніж метрової відстані, у жертву потрапило тільки 5 (у груди, плече й руку), дві поранили дітей, а ще одна — взагалі промахнулась.

— У ході слідства вдалося встановити, що це — замовне убивство, — розказала «ФАКТАМ» спікер столичної прокуратури Надія Максимець. — Також вийшли і на його виконавця, що того часу «засвітився» ще у кількох тяжких та особливо тяжких злочинах на території Києва. Замовлення надійшло із росії, з тамтешнього кримінального середовища. При підготовці злочину кілер зʼясував, що найзручніше буде вбити жертву, коли той зупиниться біля шлагбаума на вʼїзді на паркування, щоб активувати чіп-карту. Наразі мотиви вбивства, його конкретний замовник та місцеперебування підозрюваного встановлюються. Підозра повідомлена заочно.

За інформацією ж «ФАКТІВ», серед мотивів може бути півмільйонний (у доларах) борг загиблого — ці гроші, що належали «солнцевським», він програв у карти. Щодо підозрюваного, то це уродженець Грозного Магомед Ельмурзаєв. Крім замовного вбивства йому оголошені також підозри у групових розбої, викраденні людей, вимаганні. У 2015 році банда Ельмурзаєва та його спільників викрала киянку вимагаючи у неї великий викуп за звільнення.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у розшук оголошений «головний боксер» Одещини — за організацію замовних убивств, контрабанду (в тому числі — зброї), зазіханні на територіальну цілісність України та інші злочини.

Фото з місця злочину надано пресслужбою Київської міської прокуратури

Відео ГУНП в місті Києві

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