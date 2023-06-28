Після того, як приватна армія євгена пригожина висунулась у бік Москви, попутно збивши кілька вертольотів і літак ВКС рф, а за двісті кілометрів від столиці росії повернула назад, господар кремля володимир путін спробував представити фінансиста ПВК «Вагнер» корупціонером та брехуном, аби зашкодити його репутації.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, згадавши про нещодавні заяви путіна з приводу фінансування «вагнерівців» за рахунок держави. Адже раніше пригожин стверджував, що ПВК є незалежною структурою.

«путін вперше з моменту заснування приватної армії публічно заявив, що кремль «повністю фінансує» і «повністю постачає» ПВК «Вагнер», і що робив різні виплати її співробітникам та їхнім сім'ям з федерального бюджету росії. путін додав, що «власник компанії «Конкорд"(Пригожин. — Авт.) отримав 80 мільярдів рублів (близько 936 мільйонів доларів) у період з травня 2022 року по травень 2023 року за доставку та харчування російських військових, і що кремль розслідує, чи не крала компанія щось під час своєї роботи» , — йдеться у звіті експертів, які звертають увагу на те, що російський президент, як і раніше, не називає ім'я свого колишнього особистого кухаря.

Аналітики не виключають, що, говорячи про розслідування щодо компанії «Конкорд», путін може готувати виправдання конфіскації кремлем активів пригожина, звинувативши останнього в корупції.

В ISW вважає, що у своїх заявах путін відокремлює пригожина від ПВК «Вагнер», щоб підірвати його роль у цій структурі.

«кремль розпочав безперервну внутрішньоросійську інформаційну кампанію з прощення бійців і командирів „Вагнера“, намагаючись заманити співробітників ПВК підписати контракти з міноборони росії. Навмисна спроба відокремити пригожина від групи „Вагнер“, ймовірно, спрямована на створення інформаційних умов, щоб кремль міг звинуватити його в корупції чи змові з Україною чи Заходом, віддаливши від співробітників воєнної компанії, яких кремль прагне зберегти для боротьби в Україні як частину регулярної російської армії», — зазначають аналітики Інституту вивчення війни та додають, що сам пригожин побудував свій особистий бренд на критиці російського військового командування та бюрократів за корупцію та зв'язки із західними країнами. Отже, зараз путін, ймовірно, намагається зруйнувати популістську привабливість пригожина, звинувачуючи його в тих же гріхах.

У той же час господар кремля, як припускають експерти, не може безпосередньо усунути пригожина, не перетворивши його на мученика — той, як і раніше, зберігає певну підтримку в російському суспільстві та в регулярних військах. А кремль зацікавлений у розчаруванні цих груп росіян у пригожіні, щоб той втратив підтримку в рф. Аналітики не виключають, що фінансист ПВК піддаватиметься атакам, метою яких є зниження його підтримки в суспільстві, а також залучення «вагнерівців» на бік кремля, щоб ті не пішли за пригожиним до білорусі.

Нагадаємо, що 24 червня володимир путін назвав «ударом у спину» захоплення «вагнерівцями» низки об'єктів у росії та їхнє висування на москву, заявивши, що дав команду на нейтралізацію організаторів збройного заколоту. Втім, після того, як «заколот» швидко закінчився, з'явилися повідомлення про домовленість щодо «прощення» його учасників та закриття справи проти пригожина.

Фото з мережі

157

Читайте нас у Facebook та Instagram