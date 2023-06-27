В росії закрили справу проти пригожина: що відомо

ФСБ росії свсе-таки закрила кримінальну справу про «збройний заколот» ватажка ПВК «Вагнер» євгена пригожина. Відповідне рішення слідком фсб прийняв у вівторок, 27 червня.

Про це повідомив російський «Интерфакс» з посиланням на Центр громадських зв'язків фсб.

Як випливає з повідомлення, закриття стало результатом «виправлення» заколотників.

«Під час розслідування кримінальної справи, порушеної Слідчим управлінням фсб рф 23 червня цього року за статтею 279 КК рф за фактом збройного заколоту, встановлено, що її учасники 24 червня припинили дії, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину. З урахуванням цього та інших обставин, що мають значення для розслідування, слідчим органом 27 червня цього року винесена постанова про припинення кримінальної справи», — цитує агентство Центр громадських зв'язків фсб.

Нагадаємо, бунт засновника пвк «вагнер» євгенія пригожина став піком його конфлікту з міністром оборони рф сергієм шойгу після того, як нібито російські військові завдали удару по тиловому табору найманців. Не дійшовши Москви 200 км, пригожин після переговорів з главою білоруського режиму олександром лукашенком заявив про припинення свого «маршу справедливості» на москву і повернення бойовиків у «польові табори». Примітно, що під час свого маршу «вагнери» знищили чимало російської військової техніки, яку вже не можна використати на фронті.

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