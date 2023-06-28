«Так само, як ми показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у День Конституції виступив у Верховній Раді. Він запропонував змінити дати святкування кількох свят і відзначив, що тут постав глобальний центр сміливості, який ніколи не дозволить зруйнувати свободу.

«Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це — українською аксіомою: свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше. Успіх. Це те, що потрібно всій нашій землі. Усьому нашому народу. Усім частинам України, усім дітям України… Але щоб відбувся цей успіх, українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли! Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє — і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі», — заявив він.

Президент зазначив, що Україна потребує «нової системи, нових правил, нових можливостей».

«Сьогодні запропонував до обговорення, загальнонаціонального обговорення, основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги. Давайте разом визначимо пріоритети для України після нашої перемоги!» — заявив Зеленський.

Він озвучив 5 основних орієнтирів — це напрямки, які можуть бути розкриті тими чи іншими окремими пунктами, які нація визначить, як важливі: філософія перемоги; глобальність української безпеки; політика героїв; політика справедливості; трансформації за 10 років (нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою і суспільством, розвиток всіх територій, освіта та наука, культура, рівень безпеки та свободи в Україні).

Як писали «ФАКТИ», 28 червня Верховна Рада України проголосувала за законопроект № 9342 щодо виплат військовим.

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