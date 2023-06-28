Зеленський офіційно запропонував Раді змінити дати кількох свят, включаючи Різдво Христове

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дату святкування Різдва в Україні із 7 січня на 25 грудня. Відповідний законопроєкт № 9431 «Про внесення змін до статті 73 Кодексу Законів про працю України» було зареєстровано 28 червня.

«Українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня. Різдво Христове — це велике християнське свято, яке є невід'ємною частиною нашої української культури. Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня на новий — новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня», — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Також передбачається перенесення дат святкування Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня, коли вшановується пам'ять князя київського Володимира Великого, а також Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, що пов'язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Крім того, президент вніс до парламенту законопроект про застосування англійської мови в Україні. Передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Проект унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів: державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.

Як писали «ФАКТИ», раніше Православна церква Україна та Українська Греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

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