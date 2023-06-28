Генерала суровикина взяли за яйця: ЗМІ повідомили про арешт «сирійського м'ясника»

У середу, 28 червня, одразу кілька російських джерел повідомили, що заступника командувача Об'єднаним угрупуванням військ генерала сергія суровікіна заарештували. Пов'язано це з заколотом євгенія пригожина. Як уже повідомляли «ФАКТИ», суровікін, за даними американських розвідслужб, знав про те, що ПВК «Вагнер» готується до походу на Москву і навіть допомагав пригожину.

Суровікін не з'являвся в інформаційному просторі з 24 червня. Старший науковий співробітник Академії військових наук рф Володимир Прохватилов заявив, що генерал суровікін бере участь у допитах про ситуацію 24 червня, але поки що незрозуміло, як.

«Керує спецоперацією, за моїми даними, командувач ВДВ Михайло Теплинський. Я думаю, що Суровікін перебуває в структурах, які займаються розслідуванням, а в якості кого він знаходиться, сказати складно. Він може сидіти й з одного, і з іншого боку столу, за яким відбуваються допити. Як можна було не знати про масштабну підготовку заколоту? Це тисячі кілометрів автопробігу, тисяча одиниць бронетехніки, паливо, оренда фур цивільних. Така підготовка займає тижнів зо три. Я думаю, що про це знали всі — і в Америці, і в Європі, і в нас», — зазначив Прохватилов.

Тим часом «військкор» Володимир Романов заявив, що генерал суровікін та його заступник, генерал-полковник Андрій Юдін перебувають у московському СІЗО у Лефортово.

Пізніше Юдін спростував цю інформацію. Він стверджує, що знаходиться у себе вдома. Однак при цьому додав, що про місцеперебування суровікіна йому нічого не відомо.

Газета The MoscowTimes, проте, наполягає на тому, що суровікін перебуває під арештом. Джерело видання в міноборони росії висловилося з цього приводу по-військовому прямо і грубо: «Очевидно, суровікін вибрав сторону пригожина, і тепер його за яйця хапнули».

Раніше російський журналіст, автор і ведучий суспільно-політичних програм Олексій Лушников оцінив майбутнє політиків, які публічно підтримували «кухаря путіна».

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