«Політична короткозорість? Дали маху?»: журналіст — про майбутнє російських політиків, які раніше «присягнули» пригожину
«Знаєте, що зараз відчувають ті, хто присягнув пригожину? - ставить запитання Олексій Лушніков. — Поки що його публічно зрадив лише один генерал суворікін. А інші?
Пам'ятаєте, син пєскова служив у пригожині? І пєсков цим привселюдно дуже пишався. миронов отримав іменну кувалду пригожина. Зустрічався з ним у Думі. Робили фото. Домовлялися про близьку співпрацю. А кадиров? То помиряться, то посваряться. А пропагандисти а-ля солов'їв and ets? Жити не могли без євгена вікторовича. Скільки загальних фото. Хвальби. Єлея. А гризлов мол. всіляко оспівував «Вагнер», просив більше працювати і навіть на зло всім в ім'я пригожина посварився з губернатором бєгловим.
А всі це безліч різних політиків, артистів, співаків, чиновників, губернаторів, сенаторів і таке інше. Вони публічно присягнули пригожину. І що тепер? Виявилось, промахнулися? Політична короткозорість? Схибили? Співпрацювали з підступним ворогом?
Або навпаки…
Напівтонів більше немає. Найближчий час покаже і їхню особисту долю. Переможе пригожин — стануть фаворитами нової влади. Але така можливість дуже низька.
Програє пригожин — всі підуть за однією великою колективною справою — «справою пригожина». Хотіли сталіна — отримаєте".
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Фото зі сторінки Олексія Лушнікова
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