Рятувальні роботи у Краматорську завершені, кількість жертв ракетного удару росіян знову зросла

У Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе у центрі міста.

Цієї ночі було виявлено ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 12 осіб.

Рятувальні роботи тривали всю ніч

Про це повідомили у Державній службі по надзвичайним ситуаціям (ДСНС).



«Вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого. Загалом загинули 12 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждали 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Психологи ДСНС працюють з родичами загиблих

Наразі аварійно-рятувальні роботи, які проводилися з вечора 27 червня, вже завершено.

Згідно з заявою МВС цього ранку, загальна кількість травмованих внаслідок двох обстрілів — по Краматорську та селу Біленьке — склала 65 осіб.

«Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані», — уточнили в міністерстві про удар по Краматорську.

Нагадаємо, що війська рф 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке. Після ворожої атаки на місці події точилися рятувальні роботи, які ускладнювалися розбором завалів.

Фото ДСНС

450

Читайте нас у Facebook та Instagram