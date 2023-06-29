Передостанній день червня буде досить спокійним та рівним, вважають астрологи.

На роботі справи складатимуться добре, а декому взагалі повернуть взяті в борг гроші, що буде дуже доречним. Сьогодні не рекомендується забувати про свою другу половинку: приділіть їй чи йому увечері якнайбільше часу, радять в Ukr.Media.

Овен

Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, не сперечатися з людьми, з якими пов'язують вас спільні проєкти або спільна справа. Зіпсувати стосунки з навколишніми Овнами зараз легко, а от для того, щоб відновити їх, доведеться докласти чимало зусиль.

Якщо ви зосередитеся на роботі, то зможете вирішити якісь важливі професійні завдання. Краще не намагатися впоратися з усіма труднощами наодинці, а звернутися за підтримкою до союзників і друзів — вони не лише допоможуть, а й піднімуть настрій.

Телець

Налаштуйтеся на серйозний лад, і ви зможете досягти успіху. Легковажність, непрактичність, безвідповідальність сьогодні просто неприпустимі. Це стосується всіх сфер життя, але особливо актуально, коли йдеться про гроші: сьогодні Тельці схильні розпоряджатися ними не розумним чином.

Намагайтеся враховувати інтереси оточуючих, прислухатися до думки людей, які вам дорогі. У ваших силах запобігти сімейним та професійним конфліктам, але для цього доведеться попрацювати.

Близнюки

Дуже сприятливий день. Ваша інтуїція є надзвичайно гострою, так що ви неодмінно знайдете спосіб використовувати вплив позитивних тенденцій у своїх силах. Близнюки відмінно ладнають із людьми, успішно проводять ділові переговори. У багатьох представників знаку буде шанс отримати перспективну та високооплачувану роботу.

Можливі зміни на краще в особистих відносинах, знайомства, які отримають найприємніше продовження. У другій половині дня можливі грошові надходження та подарунки, буде можливість зробити вигідні покупки.

Рак

Цього дня у Раків може статися багато хорошого. Вірте у свої сили, не бійтеся йти на ризик: зірки на вашому боці. Високий творчий потенціал. З'являються нові ідеї, можна розпочинати роботу над проєктами, які здаються перспективними. Можливість укласти вигідні угоди, деякі представники знака отримають привабливі пропозиції.

День добре підходить для спілкування, ви чудово ладнаєте і з тими, кого добре знаєте, і з новими знайомими. Буде можливість відновити стосунки, які ви колись дуже цінували.

Лев

Будьте обережнішими у висловлюваннях, не будьте відвертими з малознайомими людьми. Терпіння і стриманість будуть вашими помічниками, саме завдяки цим якостям ви зможете домогтися успіху. Можливі дрібні неприємності, непорозуміння. Намагайтеся не звертати на них уваги, все владнається само собою.

З грошима Левам сьогодні варто бути обережнішими, ви схильні витрачати занадто багато. Небажано купувати незвичайні, екстравагантні речі — найімовірніше, вони швидко вам перестануть подобатися. Від дорогих розваг теж краще утриматися.

Діва

Не чекайте на легкі перемоги. Для досягнення поставленої мети доведеться попрацювати. Деякі Діви будуть змушені звернутися за допомогою до людей, які не викликають ні симпатії, ні поваги. Можливі помилки у розрахунках, необдумані вчинки. Хоч би що відбувалося, намагайтеся не втрачати оптимізму. Всі проблеми можна вирішити.

Можуть виникнути складнощі у спілкуванні з жінками, деякі Діви сваряться з найближчими подругами, втрачають помічниць. Порозумітися з чоловіками набагато простіше, вони часто розуміють вас з півслова.

Терези

День складається досить напружено, проте відкриває нові можливості, багатьом Терезам дає шанс досягти великих успіхів. Імовірні знайомства, які виявляться не лише приємними, а й корисними у професійному відношенні. Деякі представники знаку знайдуть спосіб непогано заробити.

Сприятливий день для початку нових справ та проектів. Можна будувати довгострокові плани, у вас, напевно, буде можливість реалізувати їх, адже ви правильно оцінюєте свої сили та можливості. Імовірні подарунки, не виключені романтичні сюрпризи.

Скорпіон

Легкий день, вдалий та приємний для Скорпіонів. Ви швидко справляєтеся зі справами, втілюєте у життя давні задуми та будуєте нові плани. Знайдуться помічники та однодумці, спільна діяльність може започаткувати довгу дружбу або пристрасний роман.

День добре підходить для ділового спілкування, можна проводити важливі зустрічі та переговори у неформальній обстановці. Можливі пропозиції щодо довгострокової співпраці, завдяки якій ви зможете реалізувати свій творчий потенціал. Не пропустіть шанс навчитися чогось нового, отримати цінний досвід.

Стрілець

День сповнений хвилювань і переживань, можливі якісь незвичайні події. Доведеться міняти плани, але навряд чи ви станете журитися з цього приводу: дуже вже привабливі перспективи відкриються перед вами. Успішно проходять ділові переговори, вдалі публічні виступи. Багато Стрільців знайдуть союзників, на яких зможуть покластися у скрутну хвилину.

Можливі грошові надходження, зокрема такі, що значно перевершують ваші очікування. Другу половину дня варто присвятити розробленню стратегії, оскільки вам буде абсолютно ясно, що потрібно зробити, щоб досягти найамбітніших цілей.

Козоріг

За справи ви беретеся з ентузіазмом, і навіть з найскладнішими з них справляєтеся добре. Якщо на шляху виникають труднощі, ви не втрачаєте оптимізму, це допомагає завоювати симпатію та повагу оточуючих. День підходить Козорогам для ділових переговорів, зустрічей з потенційними партнерами та роботодавцями. Ви на всіх справляєте найсприятливіше враження.

Можливі грошові надходження, буде шанс вигідно вкласти отриману суму або зробити вдалі покупки. Друга половина дня буде присвячена вирішенню сімейних проблем, допомозі близьким людям.

Водолій

Чудовий день для знайомств, початку співпраці та спільної діяльності. Водолії дуже чарівні, мало хто знайде в собі сили чинити опір вашим чарам. Вірогідні привабливі пропозиції, однак перш ніж приймати їх, обміркуйте все як слід і не поспішайте зв'язувати себе зобов'язаннями.

Сприятливий день для початку будь-яких нових справ і проєктів, зірки будуть на вашому боці, та й люди, охочі підтримати ваші починання, неодмінно знайдуться. Вдалими будуть короткі поїздки, а ось для початку великих подорожей момент зараз не найкращий.

Риби

Вдасться впоратися з багатьма завданнями, зокрема складними, які виявилися не по зубах представникам інших знаків. Ваш секрет у тому, що ви, з одного боку, керуєтеся інтуїцією і не боїтеся експериментувати, а з іншого — розсудливо оцінюєте свої ідеї та плани, не витаєте в хмарах, не захоплюєтеся порожніми фантазіями.

Відповідний день для вирішення робочих завдань нестандартними методами. Ви ефективно використовуєте свої ресурси, з будь-яких обставин отримуєте максимум вигоди. Угоди, укладені Рибами в другій половині дня, принесуть значний прибуток.

Також варто пам'ятати, що 29 червня — день Земляного Коня (досить часто його називають днем Красунчика Чудо-Коня).

Земляний кінь

Земляний Кінь — істота, яка надзвичайно пристрасно обожнює природу. Він відчуває себе набагато краще на свіжому повітрі в сільській місцевості, ніж у міському середовищі.

Кінь дуже цінує дружбу і завжди готовий допомогти іншим. Здебільшого він не відмовляється виконувати прохання інших людей. Є кілька випадків, коли кінь може відмовити: коли стосується великих фінансових справ або якщо це може призвести до його власної шкоди.

Сьогодні буде складно залишатися на місці. Енергія Земляного Красунчика Диво-Коня буде спонукати вас до активності, до здійснення справ, про які ви можливо навіть не задумувалися в інший день.

«Ви можете позапланово вирушити в екскурсію, взятися за новий проєкт або навіть відкрито признатися у коханні. Все це буде проходити легко і без перешкод. Не дивуйтесь, якщо ці події стануться саме з вами або якщо ви будете свідком подібних історій. Якщо ви одружені, можна організувати невелику зустріч у затишній домашній обстановці для друзів. А якщо ви самотні, не сидіть вдома, а знайдіть місце, де вас приймуть з радістю», — радять знавці Східної астрології.

Зверніть також увагу на фінансовий гороскоп на липень для усіх знаків Зодіака.

456

Читайте нас у Facebook та Instagram