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Окупанти чинять шалений опір: ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу під Бахмутом

10:15 29 червня 2023
Бої на Бахмутському напрямку

Українські військові на Бахмутському напрямку перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступ широким фронтом.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Так, на напрямку Рівнопіль-Володине на межі Донецької та Запорізької областей ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

«Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять шалений опір. Водночас ворог зазначає значних втрат в особовому складі та техніці», — сказав Ковальов.

Оперативна ситуація на межі Запорізької і Донецької областей

Також тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку. За словами речника, на вказаній ділянці фронту наші воїни перехопили стратегічну ініціативу.

«На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — наголосив він.

Бої на Бахмутському напрямку

Крім того, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Нагадаємо, українські захисники за останній місяць посилили наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і звільнили вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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