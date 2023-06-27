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Україна

Треба більше зусиль і терпіння: Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута

18:18 27 червня 2023
Штурмові дії

Російські військові зайняли укріплення та опорні пункти, які раніше готували українські захисники у районі Бахмута, що ускладнює звільнення населеного пункту.

Про це написала у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона повідомила, що під час планування наступальних дій на сході українські захисники враховували факт протиріч між ПВК «Вагнера» та російською владою.

«Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4-й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні — не заходили», — написала заступниця міністра.

За її словами, звільнення Бахмутського напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес. Адже місцевість Бахмута та передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів.

Вона зауважила, що все це свого часу готувалось українськими військовими та місцевою владою для оборони, що і допомогло так довго її тримати. Проте зараз ці укріплення і опорні пункти зайняли росіяни. Тому, щоб звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння.

Нагадаємо, що протягом тижня українські війська просунутися від 1 до 2 км на кожному з напрямків на сході. На півдні вдалося звільнити вже 130 кв. км території. У британській розвідці також зазначали, що Сили оборони активізували свої атаки у районі Бахмута. До того ж, нашим бійцям вдалося звільнили кілька позицій під Красногорівкою, які знаходилися під ворожою окупацією з 2014 року.

Фото Генштабу ЗСУ

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