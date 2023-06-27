Окупанти намагались завадити ЗСУ і втратили майже три роти: стало відомо про ситуацію на таврійському напрямку фронту

Український контрнаступ триває. Втрати рф на всіх напрямках фронту зростають щодня. Так, за добу на таврійському напрямку вони становили майже три роти військових.

Російські війська намагалися наступати в районі Мар'їнки та Авдіївки, а на Запорізькому напрямі намагаються перешкодити просуванню ЗСУ.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

«На таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках», — йдеться в повідомленні.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та Мар’їнки. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки, Сєверного, Красногорівки, Пречистівки, Благодатного і Макарівки.

А підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Він завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок та здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1024 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. При цьому знищено 16 одиниць військової техніки противника.

Нагадаємо, за минулу добу ворог втратив в Україні 600 окупантів, 10 дронів, дві крилаті ракети. Крім того, бійці ЗСУ знищили 5 танків, 14 броньованих машин та 28 артилерійських систем росіян.

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