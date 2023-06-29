Рада розширила список тих, хто підлягає мобілізації: кому тепер «не світить» відстрочка

Верховна Рада, яка дозволила військовим використовувати авто з правостороннім кермом, відкорегувала правила, за якими військовозобов'язаним може надаватися відстрочка від мобілізації. Відповідне рішення парламентарі прийняли на засіданні 28 червня.

Суть новацій проаналізували в РБК-Україна.

Так, мова йде про зміни до 11-го абзацу частини першої ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». У цій статті наведено підстави для відстрочки від мобілізації. У чинній редакції, згідно з 11 абзацом, відстрочка надається особам, чиї дружини (чоловіки), один з батьків або батьків дружини (чоловіка) мають інвалідність І або ІІ групи.

Але до другого читання законопроєкту було внесено правку, яка доповнила цей абзац словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати».

Таким чином, відстрочку можна буде отримати лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших родичів, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Проголосований закон ще має підписати президент. Тільки після цього нова норма набуде чинності.

Нагадаємо, що цим же законом Верховна Рада регламентувала розміри додаткових виплат військовим. Так, якщо вони виконують завдання, пов'язані із захистом України, щомісячна доплата складатиме до 100 тисяч гривень. Строковикам же встановлюються доплати по 6 тисяч гривень.

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