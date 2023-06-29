Справа про хабар: суд арештував ще одного чиновника Тернопільської ОВА

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до третього учасника справи про хабарництво у керівництві Тернопільської області. Цього разу йдеться про заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА), повідомили у прес-службі суду.

Йому обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн. Строк дії запобіжного заходу — 60 діб.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Вказаного посадовця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги». Воно карається штрафом від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, в межах кримінального провадження у справі про одержання неправомірної вигоди правоохоронці було затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації. Вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Фото НАБУ

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