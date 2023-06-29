У Києві та трьох областях частково немає світла: названо причину

Через негоду та грозовий шторм, про що попереджали синоптики, станом на ранок 29 червня знеструмлено 90 населених пунктів у трьох областях України. Також понад 5 тисяч споживачів залишились без світла у Києві.

Про це повідомили у Міненерго.



Зокрема, через погіршення погодних умов у Дніпропетровській області знеструмлювалися 64 населених пункти, Донецькій — 17, Київській — 9 населених пунктів.

У прифронтових областях, за даними Міненерго, через обстріли без світла залишилися 16 населених пунктів у Донецькій області, а також частина споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Також знеструмлено дві шахти, усіх шахтарів виведено на поверхню. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За минулу добу вже заживлено понад 13 тисяч споживачів.

У Міненерго також зазначають, що дефіциту електрики на цей момент немає. Електроенергії повністю достатньо для покриття потреб споживачів.

Нагадаємо, з 30 червня почнуть діяти нові граничні ціни на електрику для бізнесу, які будуть майже вдвічі більшими.

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