На сонце поки не чекайте: синоптики прогнозують дощовий та прохолодний кінець червня в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич, який раніше попереджав про нестійку погоду, підтвердив свій прогноз і на поточний тиждень — в останні дні червня, а також на початку наступного місяця в Україні очікується переважно дощова та нестійка погода.

Як пише meteoprog.com, на тлі низького тиску та малорухливих атмосферних фронтів виникнуть сприятливі умови для випадання опадів різної інтенсивності. Місцями дощі супроводжуватимуться грозами, градом та шквалистим посиленням вітру. Температурний фон виявиться близьким до середніх багаторічних показників, проте в окремі дні за рахунок щільної хмарності прогрів буде мінімальним у денний час. Виняток становитиме південна половина України, де максимальні денні температури досягатимуть часом позначки +30 °С.

У понеділок, 26 червня, помірні, подекуди значні дощі пройдуть у північних, східних та місцями південних областях. Тут також очікуються грози, в окремих пунктах град та шквали, 15 — 20 м/с. У західних та центральних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний, на південному сході південно-східного напрямку, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, удень +21…+26 °С, у північних областях +14…+19 °С, на Одещині до +31 °С.

У вівторок, 27 червня, дощі пройдуть у північній частині України, вдень також у західних областях; місцями грози. На решті території країни переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 °С, на південному сході до +18 °С; днем у південній половині +27…+32 °С, в інших регіонах +21…+26 °С.

У середу, 28 червня, вночі без істотних опадів, удень у південних, західних областях та на крайній півночі країни невеликі, подекуди помірні дощі з грозами. Вітер 5−10 м/с. Температура повітря у нічний час +12…+17 °С, на півдні до +20 °С; вдень максимальні значення виявляться в межах +18…+23°С, у південних та східних областях +25…+30°С.

У четвер, 29 червня, по всій території України очікується дощова та прохолодна погода. У південних та східних областях пройдуть сильні дощі, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°С, удень +18…+23°С.

У п'ятницю, 30 червня, утримається нестійка та дощова погода у більшості областей України. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +19…+24 °С.

У суботу, 1 липня, на Лівобережжі України пройдуть дощі, подекуди з грозами. На решті країни переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у центральних та східних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +24…+29 °С, на сході +19…+24 °С.

У неділю, 2 липня, під впливом поля підвищеного атмосферного тиску істотних опадів не передбачається, лише вдень на півночі Лівобережжя можливі невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, днем +25…+30 °С.

Раніше Ігор Кібальчич прогнозував, що в червні температура повітря буде близькою до норми, у західних і північних областях вище за норму на 1 — 2 °C. Кількість опадів також прогнозується близько норми, проте місцями у центральних та південних областях може випасти до 2−3 місячних норм.

Фото Pixabay

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram