«Залізні зміни»: діяльність держконцерну «Укроборонпром» припинено

У середу, 28 червня, діяльність держконцерну «Укроборонпром», який налагодив виробництво снарядів для ЗСУ на території Чехії, було припинено.



Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.



Замість концерну створено акціонерне товариство (АТ) «Українська оборонна промисловість».

«Важливий крок — трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну «Укроборонпром». Натомість утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», — написав Камишін.

Наступним кроком реорганізації компанії буде переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси.

Після цього відповідно до стандартів OECD буде сформована Наглядова рада.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ «Українська оборонна промисловість» — ним став 31-річний Герман Сметанін. Днем раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому» згідно з поданою заявою.

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