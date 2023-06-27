Коні на переправі: стало відомо, хто завтра очолить «Укроборонпром»

В суботу, 24 червня, Кабмін затвердив нового керівника концерну «Укроборонпром». Ним став Герман Сметанін. Як відомо, до концерну останнім часом виникало багато питань.

Герман Сметанін

Нові обриси конфлікту в оборонної галузі намітилися навесні 2023 року, пише «Економічна правда».

21 березня Верховна Рада призначила колишнього керівника Укрзалізниці Олександра Камишіна міністром стратегічних галузей промисловості. У непублічних розмовах представники влади в один голос говорили, що головна мета цього призначення, як її Камишіну сформулював президент Володимир Зеленський, — навести порядок в оборонній сфері.

Через три місяці після призначення Камишіна головою Мінстратегпрому стало відомо, що Гусєву в «робочій команді» «оборонки» більше не знайшлося місця.

«Проблеми в Гусєва через погану роботу концерну. За всіма напрямками. Там все досить промовисто. Наприклад, за останні три місяці ми стабільно випускаємо за місяць більше снарядів власного виробництва, ніж за весь 2022 рік. Та сама історія щодо ПТРК. За останній місяць ми втричі збільшили виробництво „Стугн“. Це класний комплекс, який просто не вироблявся в нормальних кількостях, хоча в нас війна. А тепер виробляють, значить, можна було», — пояснив виданню один з працівників концерну.

Ситуація щодо бронетехніки не відповідає вимогам сьогодення.

«Наш БТР-4. Їх треба виробляти десятками на місяць, це реально робити. У травні концерн виробив один БТР-4Е. Це ненормально. Як і щодо БМП. Є розробка нашої БМП-У. Скільки їх зробили? Нуль! Танків „Оплот“, які мали б стати робочою базою для ЗСУ поруч із західною технікою, теж нема. Зробили один, покаталися на ньому, сказали про закупівлю для ЗСУ, але ніхто навіть не поцікавився, чи можемо ми їх випускати і коли», — додав співрозмовник видання.

Але головною проблемою для концерну часів Гусєва стала ракетна програма. У 2022 році були затверджені амбітні оновлені цілі.

За даними джерел ЕП, згідно з новими планами, президенту Зеленському було обіцяно, що в травні 2023 року українські ракети «Сапсан» (експортна назва «Грім-2») будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території рф.

Зараз кандидатуру для заміни Гусєва підібрали. Новим керівником концерну затверджено 31-річного очільника харківського Заводу імені Малишева Германа Сметаніна.

Сметанін після університету влаштувався на роботу в харківське КБ Морозова. І за кілька років інженер-конструктор попрацював на Львівському бронетанковому, директором з виробництва на заводі імені Малишева, потім у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, і ще через короткий час стає гендиректором одного з промислових гігантів — заводу ім. Малишева.

Сметаніну Зеленський поставив три головні завдання: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу «оборонки».

Рішення набере чинності 28 червня.

Тим часом зараз Україну забезпечують зброєю союзники. Зокрема, в останньому пакеті допомоги США надали критично важливі засоби ППО та боєприпаси, зокрема, додаткові ракети для ППО Patriot, системи ППО HAWK і ракети, 105-мм та 203-мм артилерійські снаряди, безпілотні авіаційні системи Puma та інше військове обладнання.

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