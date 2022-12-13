Чехія планує працевлаштувати тисячі українців у оборонній промисловості: що відомо

Чехія, яка під час війни в Україні дала захист сотням тисяч українських біженців, готова працевлаштувати наших земляків на чесько-українські підприємства з виробництва зброї. Про це пише «Радіо Прага».

Український державний концерн «Укроборонпром» та агенція AMOS, що входить до складу Міноборони Чехії, підписали угоду про створення спільного оборонного кластера.

Зазначається, що співпраця двох країн у цій галузі розпочалася ще у 2015 році. Наразі триває процес створення нових чесько-українських спільних підприємств з метою збільшення виробництва військової техніки для потреб ЗСУ.

У зв'язку з цим Чехія планує запросити для співпраці тисячі фахівців з України.

На першому етапі проєкт розрахований на ремонт та модернізацію важкої бойової техніки. Крім цього відомо, що у 2023 році в Чехії має розпочатися виробництво деяких ключових систем та компонентів.

Проєкти спонсоруватимуться міжнародними донаторами у рамках Копенгагенської ініціативи — це будуть скандинавські країни та Великобританія, США, Нідерланди.

Нові робочі місця з'являться й для чехів. Крім того, біля кожного проєкту з'явиться і вторинний економічний бонус для регіону, його населення.

За даними Чеського статистичного управління (ČSÚ), за перші три квартали 2022 року чисельність населення Чехії збільшилася на 10230 людей до 10,527 млн жителів. Приріст забезпечила виключно міграція, серед мігрантів 2022 року — переважно українці.

Нагадаємо, цьогорічний День незалежності Чехія відзначила оригінально, підтримавши Україну.

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