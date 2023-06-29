Відділення «Укрпошти» з 1 липня працюватимуть за новим графіком: що відомо

Національний поштовий оператор «Укрпошта», який з 1 липня більше не буде приймати та доставляти бандеролі, запускає стандартний графік роботи відділень.

Про це повідомили в компанії.

«Стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та міняти час роботи відділень поштового зв'язку», — зазначили в компанії.

В «Укрпошті» заявили, що готові до усіх викликів сьогодення і пропонують своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень.

З 1 липня більшість відділень поштового зв’язку працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні.

Відділення, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Також «Укрпошта» поступово перегляне графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2−3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів.

Перед відвідуванням поштового відділення, у компанії радять перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у додатку «Укрпошти», у чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

Оператор наголошує, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії — максимально стандартизувати їх, щоб бути простими, зрозумілими та передбачуваними для клієнтів.

Як повідомляли «ФАКТИ», «Нова пошта» запустила для своїх клієнтів новий корисний сервіс. Тепер компанія своїм коштом відправляє товар, від якого відмовився замовник.

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