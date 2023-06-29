Час ясності відносно НАТО настав: Кулеба провів телефонну розмову із Столтенбергом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, який заявив про «перші ознаки успіху» контрнаступу Сил оборони.

Про це головний український дипломат написав у Twitter.

«Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна активно працює з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх: час ясності щодо членства України в НАТО настав», — написав Кулеба.

Скрін твіта очільника МЗС

Як відомо, саміт НАТО має відбутися вже 11−12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, куди був запрошений президент Володимир Зеленський. Як заявив глава держави, наша країна готується до саміту і наразі є всі підстави для політичного запрошення України до Альянсу. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна отримає «сигнал» щодо членства, а прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас взагалі анонсувала «сюрприз» для нашої країни.

Однак не всі країни-члени Альянсу поділяють одностайні в тому, аби подати «сигнал» Україні, деякі закликають до рішучих кроків. Також відомо, що союзники вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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