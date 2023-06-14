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Україна

«Перші ознаки успіху»: Єнс Столтенберг про український наступ

19:14 14 червня 2023
танки ЗСУ

Українські бійці «завойовують позиції», відвоювавши у російських військ сім містечок і сіл, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю USA TODAY. Він одним з перших серед західних лідерів заговорив про початкові успіхи ЗСУ.

«Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким, — сказав Столтенберг. — Росіяни мали час на будівництво — це досить потужні оборонні лінії, і прорвати їх є складним завданням».

Для союзників по НАТО успіх України на полі бою матиме вирішальне значення для збереження громадської підтримки, необхідної для забезпечення постійного потоку військової допомоги, яка, за словами Столтенберга, є життєво важливою. Пентагон надав Україні сотні бронетранспортерів, протимінних броньованих вантажівок для проведення наступальних операцій. Німеччина надала сучасні танки «Леопард», а Велика Британія почала постачати ракети дальнього радіуса дії для завдання ударів у глибокому тилу росії.

Протягом декількох місяців війська НАТО навчали українських бійців комбінувати артилерійський вогонь для прикриття військ на бронетехніці й піших, які будуть штурмувати російські укріплення. Російські війська витратили значний час на риття окопів і зведення перешкод уздовж фронту, щоб перешкодити українським танкам і бронетранспортерам, згідно з доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Російські війська також націлили артилерійські установки на рівнинну, відкриту місцевість, яку українські війська повинні перетнути, щоб дістатися до оборонних споруд. Найміцнішу оборону росія побудувала в Запорізькій області, де відбулися одні з найзапекліших початкових боїв. Єнс Столтенберг також зазначив, що російські війська були погано керовані, оснащені та забезпечені.

«Але ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю… і відтіснити росіян», — сказав Столтенберг.

Тим часом у Міноборони розповіли про ситуацію на фронті, зазначивши, що погода не сприяє контрнаступу ЗСУ.

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