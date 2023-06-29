Ретроградність Венери і маса важливих подій на фронті: Влад Рос склав гороскоп на липень 2023

Липень 2023 року обіцяє бути цікавим і насиченим місяцем, коли може статися маса важливих подій, як-от, наприклад саміт НАТО у Вільнюсі, де вирішуватиметься доля членства України. Про це Главреду розповів український астролог Влад Рос.

Важливою астрологічною подією місяця, стане ретроградність Венери, яка змусить переглянути як особисті стосунки, так і фінансові стратегії. Астролог наголошує, що ця подія трапляється раз на півтора року!

Також у липні Марс змінить знак зодіаку і перейде з вогняного Лева у спокійну Діву — а це розважливий і прагматичний знак. Тому Марс прагнутиме впорядкувати все, що наворотив до того. Червона планета перебуватиме в Діві з 10 липня до 27 серпня.

У цей період події будуть розвиватися планомірно, чітко, поступально, крок за кроком, адже «лев'яча» активність просування військ було «знесено» руйнуванням Каховської ГЕС. Тепер просування буде скрупульозним, чітким, раціональним і вдумливим під впливом Діви.

Також Марс у Діві підкреслює важливість терпіння — його повинно вистачати навіть на найбільш нудні і скрупульозні справи.

Перша декада місяця, коли Меркурій йтиме знаком Рака, може виявитися більш емоційною. Багато хто буде чутливим до слів і може легко ображатися. У сімейних парах може бути дуже багато сварок. У ці дні слово може швидко влучити глибоко в серце. Тому для рекламних цілей важливо використовувати відповідні слова та асоціації, які можуть торкнутися душі. Тому для ефективної реклами в першій половині місяця потрібно прагнути виїжджати на емоціях.

11−29 липня Меркурій перебуватиме в царственому і яскравому знаку Лева. У цей період люди стануть більш балакучими, менш чутливими, з'явиться бажання притягувати увагу яскравими словами, а в розмовах може з'явитися навіть якась театральність. Це буде часом суперечок і спроб довести свою правоту, а також відсутності бажання послухати співрозмовника. Ці періоди слід враховувати, якщо потрібно справити враження на інших людей.

Головна подія місяця — Нептун 1 липня стане ретроградним. Його ретроградність вже почала проявлятися в червні. А з Нептуном пов'язані різні водні катастрофи, звідси і жахлива ситуація з Каховською ГЕС. Тому на початку липня можливі затоплення, дощі, грози, урагани, а також різні морські неприємності.

Повний місяць на нас чекає 3 липня о 14:39 за київським часом, а молодик — 17 липня о 21:32.

Повня із розрядкою на Юпітер не буде надто агресивною і стресовою. Інформація, здоровий глузд, вміння поглянути на ситуацію зі сторони завдяки Юпітеру допоможуть легше вирішувати завдання, які виникатимуть. До того ж повня буде спиратися не тільки на Юпітер, але й на Сатурн, формуючи конфігурацію трапеції.

Можна чекати першого етапу закінчення російсько-української війни.

Повний місяць у Козерозі поставить перед кожним із нас відповідальні завдання і вкаже на те, що, незважаючи на м'якість і чутливість «рачого» Сонця, варто тримати свої емоції під контролем, а також відповідально підходити до питань сім'ї, нерухомості і родичів.

Раніше ж «ФАКТИ» публікувати фінансовий гороскоп на липень.

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