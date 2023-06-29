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У Каннах креативний проєкт про війну в Україні отримав Бронзового лева

17:08 29 червня 2023
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Бронзового лева на міжнародному фестивалі Cannes Lions отримав проєкт Wikitruth від «Українського Свідка». Що це за проєкт та чому ця нагорода важлива для поширення правди про війну в Україні?

У росії Вікіпедію щомісяця відвідують 10,9 мільйона унікальних користувачів. Так народилася ідея розмістити на цьому ресурсі фотографії про руйнування українських міст військами рф. В цьому і полягає суть проєкту Wikitruth.

Ідея використати Вікіпедію, непідцензурну російській владі, спрацювала: це помітили у Кремлі. Згодом російські боти почали видаляти реальні фотографії українських міст. Тоді «Українському Свідку» довелося мобілізувати світову вікі-спільноту та найвпливовіших редакторів Вікіпедії, аби подолати цей опір.

Це дало вражаючи результати:

- Кількість редакторів Вікіпедії, які доносять правду про Росію, зросла вдвічі: якщо у 2021 році їх було 485, то у — 2022 вже 850;

- Кількість редагувань, які вони зробили, зросла більш ніж удвічі: 1247 у 2021 році та 2672 у 2022;

- Загальна кількість російських глядачів, які побачили правду на цих сторінках, зросла на 242%: 3,9 мільйона у 2021 році та 13,3 мільйона у 2022.

Ukrainian Witness реалізував проєкт завдяки спільним зусиллям з Publicis Groupe Belgium та Publicis Groupe Ukraine. Окрім Каннського фестивалю, проєкт отримав нагороди і на інших креативних конкурсах: the Clio Awards, the One Show, український КМФР тощо

На Каннському фестивалі нагороду було присуджено у категорії Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions. В ній перемагають «креативні ініціативи, які впливають на світ та роблять його кращим».

Ukrainian Witness — це неурядова організація, яка привертає увагу до війни в Україні в усьому світі, а також має на меті допомогти жителям російської федерації протистояти дезінформації та російській пропаганді.

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