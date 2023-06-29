У Каннах креативний проєкт про війну в Україні отримав Бронзового лева

Бронзового лева на міжнародному фестивалі Cannes Lions отримав проєкт Wikitruth від «Українського Свідка». Що це за проєкт та чому ця нагорода важлива для поширення правди про війну в Україні?

У росії Вікіпедію щомісяця відвідують 10,9 мільйона унікальних користувачів. Так народилася ідея розмістити на цьому ресурсі фотографії про руйнування українських міст військами рф. В цьому і полягає суть проєкту Wikitruth.

Ідея використати Вікіпедію, непідцензурну російській владі, спрацювала: це помітили у Кремлі. Згодом російські боти почали видаляти реальні фотографії українських міст. Тоді «Українському Свідку» довелося мобілізувати світову вікі-спільноту та найвпливовіших редакторів Вікіпедії, аби подолати цей опір.

Це дало вражаючи результати:

- Кількість редакторів Вікіпедії, які доносять правду про Росію, зросла вдвічі: якщо у 2021 році їх було 485, то у — 2022 вже 850;

- Кількість редагувань, які вони зробили, зросла більш ніж удвічі: 1247 у 2021 році та 2672 у 2022;

- Загальна кількість російських глядачів, які побачили правду на цих сторінках, зросла на 242%: 3,9 мільйона у 2021 році та 13,3 мільйона у 2022.

Ukrainian Witness реалізував проєкт завдяки спільним зусиллям з Publicis Groupe Belgium та Publicis Groupe Ukraine. Окрім Каннського фестивалю, проєкт отримав нагороди і на інших креативних конкурсах: the Clio Awards, the One Show, український КМФР тощо

На Каннському фестивалі нагороду було присуджено у категорії Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions. В ній перемагають «креативні ініціативи, які впливають на світ та роблять його кращим».

Ukrainian Witness — це неурядова організація, яка привертає увагу до війни в Україні в усьому світі, а також має на меті допомогти жителям російської федерації протистояти дезінформації та російській пропаганді.

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