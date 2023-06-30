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Варення з шовковиці: ідеальне для літнього чаювання

22:30 5 липня 2023
Варення з шовковиці

Варення з шовковиці фантастично смачне. Подайте його до чаю, доповнивши волоськими горіхами, і ваші рідні та близькі будуть у захваті. Важливо, щоб використовувані ягоди були стиглі.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті. Раніше вона рекомендувала рецепт соусу з чорної черешні.

- Цей рецепт не передбачає заготівлю варення на зиму, — каже Ардія Діаманті. — Він ідеальний для літнього чаювання, а також таке варення стане чудовим доповненням до качиного м'яса, сирників, приготованих без цукру, і морозива.

Варення із шовковиці

  • Літрова банка шовковиці
  • Цукор — 2 склянки
  • Лимон — 3шт.

Шовковицю помити, очистити від хвостиків, засипати цукром і дати постояти 3−4 години, щоб вона пустила сік. Помістити в каструлю. Довести до кипіння і варити на повільному вогні, помішуючи, протягом 15 хвилин. Додати проціджений свіжовичавлений лимонний сік і варити ще хвилин п'ять.

Смачного!

Нагадаємо рецепт яєчні з шинкою на грінках по-албанськи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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