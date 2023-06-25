Соус із чорної черешні з корицею: ідеальний для морозива та сирників
У супермаркетах сьогодні величезний вибір соусів. Але соус, приготований удома, — зовсім інша річ, насамперед тому що він натуральний.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше радила приготувати молочний коктейль із шафраном.
- Цей соус ідеально доповнить не тільки морозиво та сирники, а й м'ясо, — каже Ардія Діаманті.
Соус із чорної черешні
- Черешня — 500 г
- Цукор — пів склянки
- 2 лимони
- Паличка кориці
- Пів склянки води
Черешню очистити від кісточок, засипати цукром і залити водою. Довести до кипіння і варити на слабкому вогні хвилин п'ять, постійно помішуючи. Додати свіжовичавлений сік лимона і корицю. Проварити ще хвилин п'ять, не забуваючи помішувати.
Подавати до страв охолодженим.
Нагадаємо рецепт м'ятної кави.
Фото з альбому Ольги Сметанської18
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