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Соус із чорної черешні з корицею: ідеальний для морозива та сирників

19:15 26 червня 2023
черешня

У супермаркетах сьогодні величезний вибір соусів. Але соус, приготований удома, — зовсім інша річ, насамперед тому що він натуральний.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше радила приготувати молочний коктейль із шафраном.

- Цей соус ідеально доповнить не тільки морозиво та сирники, а й м'ясо, — каже Ардія Діаманті.

Соус із чорної черешні

  • Черешня — 500 г
  • Цукор — пів склянки
  • 2 лимони
  • Паличка кориці
  • Пів склянки води

Черешню очистити від кісточок, засипати цукром і залити водою. Довести до кипіння і варити на слабкому вогні хвилин п'ять, постійно помішуючи. Додати свіжовичавлений сік лимона і корицю. Проварити ще хвилин п'ять, не забуваючи помішувати.

Подавати до страв охолодженим.

Нагадаємо рецепт м'ятної кави.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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