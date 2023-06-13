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Яєчня з шинкою на грінках по-албанськи: апетитно і ситно

22:32 17 червня 2023
Яєчня по-албанськи

Від такого сніданку ніхто не відмовиться, адже він дуже смачний. А приготувати яєчню з шинкою на грінках простіше простого. Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт паштету з авокадо та консервованого тунця.

.- Ця страва ідеальна для сніданку, — каже Ардія Діаманті. — А готують її так.

Яєчня з шинкою на грінках по-албанськи

  • 2 яйця
  • 2 скибочки шинки
  • 2 скибочки твердого сиру
  • 2 скибочки тостового хліба
  • Половина середнього розміру цибулини
  • Два помідори черрі
  • Рукола (за смаком)
  • Сіль (за смаком)

Тостовий хліб обсмажити з двох боків на оливковій або соняшниковій олії. Доповнивши шинкою і сиром, потримати кілька хвилин під кришкою. Потім викласти на тарілку. На сковорідці підрум'янити цибулю, розбити яйця, посолити, смажити до готовності під кришкою. Яєчню викласти поруч із грінками. Декорувати руколою та черрі.

Смачного!

Руколу за бажанням можна замінити базиліком або петрушкою.

Нагадаємо рецепт запечених яєць по-швейцарськи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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