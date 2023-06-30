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Університет культури — лідер топрейтингу мистецьких вишів

9:24 30 червня 2023
Поплавський

Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представив мистецькі виші, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року. Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію — перше місце в ТОП10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України. Уже три роки поспіль (2020, 2021, 2023 рр.) університет культури залишається флагманом українського освітнього процесу.

Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись і покращувати рівень освітніх послуг для українських студентів.

Молодь навчається за новітніми освітніми програмами, акцент на професійно-практичному блоці навчання, яке проходить в інноваційних фахових лабораторіях, оснащених високотехнологічними мультимедіа, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, викладають на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту та шоу-бізнесу, театру, кіно та естради, музичного мистецтва.

Михайло Поплавський проголосив 2023 рік — РОКОМ ІННОВАЦІЙ КНУКіМ, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу — «Університет у смартфоні», створення відеолекторію, автоматизація університету культури через СRM-систему, запуск МЕТАвсесвіту та VR-освіти, створення лабораторії з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкриття високотехнологічного знімального павільйону SPACE-STUDIO «ПоплавОК» і лабораторії Motion Design.

Університет культури — це університет майбутнього, інноваційний креативний простір для студентів, що дозволяє реалізовувати різноманітні проєкти і втілювати сміливі творчі ідеї.

«Найголовніше сьогодні — зберегти інтелектуальний потенціал країни! Забезпечувати якісну освіту та належні умови для особистісного і професійного розвитку кожного студента. Ми об’єднуємо в університеті культури найпрогресивнішу та найталановитішу молодь», — зазначає ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.

Фото з Інстаграму @knu_kim

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