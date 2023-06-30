Перевірятимуть не всіх: Рада внесе важливі зміни до «антиФОПівського» закону

Наприкінці травня Верховна Рада проголосувала за повернення податкової системи до довоєнної, зокрема, у галузі оподаткування ФОП та повернення податкових перевірок. Але до проєкту закону було внесено багато правок, так що з 1 липня, як планувалося, документ не набуде чинності.

Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, наразі профільний комітет підтримав нову редакцію законопроєкту 8401.

За його словами, документальні планові перевірки можуть проводитися у відношенні платників податків, які здійснюють діяльність у сфері:

виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

надають фінансові, платіжні послуги.

Стосовно використання РРО, то пропонується звільняти від відповідальності за порушення вимог у цій сфері, які були вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.

«Це — ті зміни, про які вчора ми домовилися на засіданні фракцій. Все інше залишається як було і норми вступають в силу з 1 серпня, включаючи скасування 2% для ФОП», — зазначив Железняк та додав, що проєкт закону в цілому прийматимуть в сесійній залі вже в найближчі дні.

Нагадаємо, що після початку війни держава надала підприємцям низку пільг. Так, бізнесменам дозволили бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу, також деяким ФОПам дозволили не сплачувати єдиний податок. Ці пільги мають скасувати.

Фото Pixabay

101

Читайте нас у Facebook та Instagram