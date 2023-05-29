Пільги скасовуються, штрафи та перевірки повертаються: Рада підтримала «антиФОПівський» закон

З 1 липня, як і анонсувалося раніше, податкову систему України повертають до того стану, як вона функціонувала до початку війни

Як повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, за основу був проголосований проєкт закону 8401. Згідно з документом, з 1 липня 2023 року відновлюється проведення планових податкових перевірок, які проводилися до початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначив голова Верховнох Ради, документ підтвердив виконання зобов'язань у межах Меморандуму про економічну й фінансову політику.

У пояснювальній записці до законопроєкту, який підтримали 227 народних депутатів, зазначається, що з 1 липня скасовуються, зокрема:

можливість для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

можливість для фізичних осіб — підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

зупинення проведення документальних перевірок;

зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо), визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;

незастосування штрафних санкцій за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

незастосування штрафних санкцій за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.

У разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 01 липня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Водночас сума сплаченого податкового зобов’язання не підлягає оскарженню.



Раніше повідомлялося, що фізосіб-підприємців III групи, які у 2022 році зареєструвалися зі ставкою 5% та одразу перейшли на пільгову ставку 2%, можуть перевести на загальну систему оподаткування з 1 липня 2023 року.

Фото Pixabay



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