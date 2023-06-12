Дихайте глибше: Рада не встигає внести зміни до оподаткування ФОПів до 1 липня

Наприкінці травня Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт повернення з 1 липня до податкової системи, що функціонувала до початку широкомасштабного вторгнення росії.

Документ, зокрема, скасовував з цієї дати можливість для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу; можливість для фізичних осіб — підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок; зупинення проведення документальних перевірок та накладання штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Втім, схоже, що з 1 липня ці «старі нововведення» не запрацюють. Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк та додає: «Яка нова дата — не знаю, але точно вже не 1 липня». Наразі парламент не встигає врахувати всі запропоновані правки.

Нагадаємо, що раніше парламенту рекомендували підтримати проєкт закону, що передбачає можливість для домогосподарств здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП за умови, що річний дохід від такої діяльності не перевищуватиме 8 мільйонів гривень.

Фото Pixabay

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