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Спорт

Кріштіану Роналду особисто вмовив екстренера «Шахтаря» очолити його команду

17:23 30 червня 2023
Луїш Каштру

Колишній наставник «Шахтаря» Луїш Каштру вирішив залишити бразильський «Ботафого» заради роботи з командою Кріштіану Роналду «Аль-Насром» із Саудівської Аравії, інформує ESPN.

Повідомляється, що п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» особисто зв'язався зі своїм співвітчизником, щоб переконати його погодитись на роботу в команді із Саудівської Аравії, і 61-річний португалець прийняв вигідну пропозицію. Матч Південноамериканського кубка проти «Магальянеса» (1:1) став останнім для португальського фахівця в «Ботафого».

Луїш Каштру підписав з «Аль-Насром» контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон, при цьому лідер чемпіонату Бразилії «Ботафого» (під керівництвом португальця команда здобула 10 перемог у 12 матчах сезону) отримає від клубу з Саудівської Аравії 2,3 млн євро компенсації за достроковий відхід тренера.

Додамо, що Луїш Каштр вже має досвід роботи на Близькому Сході. У 2021--2022 роках фахівець очолював клуб «Аль-Духаїль», з яким виграв Кубок еміра Катару.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маленьку дочку Кріштіану Роналду терміново прооперували в Ер-Ріяді.

Фото record. pt

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